Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой

Олександр Федоткін

Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою

Samsung вслед за Apple внедрит функцию сменной диафрагмы в будущем Galaxy S27.


Ранее Samsung отказалась от этой функции после Galaxy S10, однако на фоне слухов, что регулируемая диафрагма должна появиться в iPhone 18, в Galaxy S27 ее, вероятно, также добавят. По информации корейского сайта ET News со ссылкой на источники в отрасли, Samsung уже обратилась к нескольким производителям модулей для камер с просьбой разработать технологию сменной диафрагмы. Двое подрядчиков, Samsung Electro-Mechanics и MCNEX, уже работают над этой задачей.

Отмечается, что бренд решительно настроен работать над возвращением функционала апертуры. Обновление, скорее всего, появится в Galaxy S27, поскольку в S26 его внедрять слишком поздно. Что касается Apple, то в новой линейке iPhone 18 эта функция появится впервые в истории «яблочных» смартфонов. Не понятно однако, будет ли она на всех моделях, или только эксклюзивно на Pro. Регулируемая диафрагма предоставляет объективу возможность регулировать количество света, которое попадает на сенсор и делать лучшие фото как днем, так и ночью.

В зависимости от того, насколько тонкими и компактными выйдут модули с переменной диафрагмой, Samsung может интегрировать их в линейку Galaxy S27. Однако пока это лишь предположение и компания все еще может отказаться от этого.


Между тем инсайдер UniverseIce в X отмечает, что смартфоны Galaxy S27, скорее всего, получат алюминиевый корпус вместо титанового. Он подчеркивает, что это имеет смысл, ведь алюминий легче титана и лучше обеспечивает тепловые характеристики. Он также проще в производстве и контроле с точки зрения затрат. Однако инсайдер спрашивает, почему Samsung в этом вопросе действует абсолютно синхронно с Apple.

Мы писали, что Samsung Galaxy S27 получит модернизированную систему распознавания лиц. Между тем менее чем за три недели до официальной презентации серии Samsung Galaxy S26 менее чем за три недели до официальной презентации компания переходит в наиболее активную фазу маркетинга.

Источник: NotebookCheck

