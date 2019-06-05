Samsung уже работает над мобильной связью 6G

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Несмотря на то, что лишь в некоторых странах только начинается разворачивание сетей 5G, а количество совместимых мобильных устройств на рынке не очень велико, это не мешает компании Samsung смотреть в будущее и уже развивать мобильную связь следующего поколения — 6G.

Samsung официально подтвердила, что расширила существующую исследовательскую команду в области телекоммуникаций до уровня центра после фактического запуска сети 5G. Эта команда является частью недавно созданного Advanced Communications Research Center в рамках подразделения Samsung Research, выступающего в качестве основной научно-исследовательской организации компании в Сеуле.

Помимо исследований в сфере связи 6G, подразделение Samsung Research также занимается разработками искусственного интеллекта и робототехники. Для запуска мобильной сети следующего поколения потребуется много лет. На самом деле, вероятно, пройдёт несколько лет, прежде чем связь 5G станет массовым явлением в большинстве стран.

Источник: gsmarena