Samsung инвестирует $44 млрд (вместо $17 млрд) в производство чипов в Техасе

Samsung Electronics планирует увеличить свои инвестиции в производство чипов в Техасе примерно до $44 млрд. Об этом сообщают осведомленные источники.

Большую часть этих новых расходов компания сосредоточит вокруг города Тейлор, где она уже строит завод по выпуску полупроводниковых чипов неподалеку от существующей операционной деятельности. Сейчас Samsung планирует построить еще один завод по производству микросхем и современный центр упаковки.

Если ситуация будет развиваться именно так, это будет очередным доказательством эффективности политики администрации Байдена, которая использует стимулы и политическую поддержку, чтобы побудить мировых производителей чипов строить производственные мощности на территории США. В марте сообщалось, что Вашингтон планирует выделить компании Samsung более $6 млрд, чтобы помочь ей расширить свою деятельность в Техасе за пределы первоначального проекта.

В 2021 году Samsung Electronics объявила о проекте стоимостью $17 млрд в Тейлоре вблизи существующего завода в Остине. Теперь, если информация подтвердится, сумма инвестиций составит $44 млрд.

Источник: bloomberg