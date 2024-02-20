Новости Устройства 20.02.2024 в 18:50 comment views icon

Samsung заняла первое место на рынке телевизоров — 18-й год подряд

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Исследовательская компания Omdia сообщила, что в 2023 году Samsung заняла долю в 30,1% мирового рынка телевизоров. Тем самым Samsung в очередной раз возглавила глобальный рейтинг производителей телевизоров. Корейский гигант неизменно занимает первое место в этом сегменте уже 18 лет подряд — с 2006 года.

В самой Samsung отмечают, что этот успех в значительной степени объясняется стратегическим фокусом компании на категориях телевизоров премиум-класса и устройств с большим экраном, а также благодаря передовым моделям QLED и OLED. С момента запуска в 2017 году линейка QLED-телевизоров Samsung превысила общий объем продаж в 40 млн единиц. Только в 2023 году линейка QLED достигла продаж в 8,31 млн единиц.

Samsung достигла значительных успехов в отдельных категориях телевизоров. Например, компания зафиксировала долю рынка в 60,5% в сегменте продаж телевизоров ценой свыше $2500. Также она сохранила лидерство в сегменте телевизоров с диагональю более 75 дюймов с долей продаж в 33,9%. Кроме того, благодаря значительным продажам 98-дюймовых моделей, телевизоры с диагональю более 90 дюймов сохранили лидерство с долей рынка 30,4%.

Кроме того, Samsung также достигла значительных успехов в секторе OLED. Линейка OLED-телевизоров компании зафиксировала 1,01 млн проданных единиц в 2023 году, захватив долю рынка в 22,7%. В 2024 году ожидается увеличение доли рынка благодаря расширению модельного ряда.

Источник: Samsung

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить