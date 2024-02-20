Samsung заняла первое место на рынке телевизоров — 18-й год подряд

Исследовательская компания Omdia сообщила, что в 2023 году Samsung заняла долю в 30,1% мирового рынка телевизоров. Тем самым Samsung в очередной раз возглавила глобальный рейтинг производителей телевизоров. Корейский гигант неизменно занимает первое место в этом сегменте уже 18 лет подряд — с 2006 года.

В самой Samsung отмечают, что этот успех в значительной степени объясняется стратегическим фокусом компании на категориях телевизоров премиум-класса и устройств с большим экраном, а также благодаря передовым моделям QLED и OLED. С момента запуска в 2017 году линейка QLED-телевизоров Samsung превысила общий объем продаж в 40 млн единиц. Только в 2023 году линейка QLED достигла продаж в 8,31 млн единиц.

Samsung достигла значительных успехов в отдельных категориях телевизоров. Например, компания зафиксировала долю рынка в 60,5% в сегменте продаж телевизоров ценой свыше $2500. Также она сохранила лидерство в сегменте телевизоров с диагональю более 75 дюймов с долей продаж в 33,9%. Кроме того, благодаря значительным продажам 98-дюймовых моделей, телевизоры с диагональю более 90 дюймов сохранили лидерство с долей рынка 30,4%.

Кроме того, Samsung также достигла значительных успехов в секторе OLED. Линейка OLED-телевизоров компании зафиксировала 1,01 млн проданных единиц в 2023 году, захватив долю рынка в 22,7%. В 2024 году ожидается увеличение доли рынка благодаря расширению модельного ряда.

Источник: Samsung

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