Samsung запатентовала вариант конструкции смартфона без рамок

Просто фантазия на тему

Буквально на днях в сети появилась информация о том, что компания Huawei запатентовала новый вариант конструкции смартфона, который позволяет практически полностью избавиться от рамок и добиться максимальной площади экрана. Как оказалось, Samsung работает над аналогичной концепцией.

Свою патентную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) южнокорейская компания подала ещё в августе прошлого года, одобрена она было только вчера, 21 июня. В патенте описывается отличный от текущего способ сборки, который может применяться не только в смартфонах, но и в телевизорах, мониторах и прочих устройствах со встроенным дисплеем.

Samsung предлагает вместо цельного корпуса использовать четыре отдельные U-образные полоски, которые крепятся непосредственно к дисплею со всех сторон. Аналогичную конструкцию предлагает и Huawei, однако у неё в патенте вместо четырёх только две полоски, приклеенные по бокам. В отличие от китайской компании, Samsung предлагает несколько иной способ крепления – с помощью сильных магнитов, что позволит пользователям менять стандартную рамку на новую, возможно даже из других материалов, например, из дерева.

Кстати такая конструкция не является чем-то новым. Нечто подобное мы уже видели в телевизоре Samsung Frame TV, который внешне похож на картину в раме. В конце концов, южнокорейский гигант может выпустить и «смартфон в рамке». С одной стороны, такой способ позволит самостоятельно менять корпус при его повреждении, но с другой – о пыле-, влагозащите можно забыть.

Возможно, недавнее фото с полностью безрамочным Galaxy S10 и фейк, но нельзя полностью исключать возможность выпуска южнокорейским гигантом смартфона с таким дизайном.

Источник: Letsgodigital