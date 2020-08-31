Samsung заявляет о прорыве в мобильной памяти: 16-гигабитные чипы LPDDR5 RAM впервые изготовлены на базе EUV литографии

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Компания Samsung приступила к массовому производству 16-гигабитных чипов мобильной памяти LPDDR5 RAM. Как отмечает производитель, данные чипы стали результатом технологического прорыва. Это первая в мире память, созданная с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Данная технология предусматривает использование лазеров и светочувствительных химических веществ для травления кремния. Чипы производятся по нормам техпроцесса 10-нанометрового класса.

Помимо того, что данная технология даёт компании Samsung преимущество перед конкурентами, она также позволяет устранить «серьёзное препятствие для развития» при масштабировании оперативной памяти. Это даст отрасли гораздо больше возможностей для роста.

Помимо технологических выгод, новая память также обеспечивает и ряд потребительских преимуществ. Отмечается, что пропускная способность такой памяти составляет 6,4 Гбит/с, что примерно на 16% больше, чем у предыдущих 12-гигабитных чипов памяти. В то же время пакет микросхем, необходимый для формирования модуля объёмом 16 ГБ, теперь примерно на 30% тоньше. Это позволит создавать более тонкие смартфоны или же выделить больше места для других компонентов устройства, таких как батарея или модуль камеры.

Samsung уверяет, что новая память является идеальным решением для смартфонов флагманского уровня. Кроме того, она также может использоваться и в составе автомобильных систем.

Источник: Engadget