Самые популярные сайты в Украине за октябрь — возвращение Rozetka в первую тройку на фоне подъема онлайн-шопинга

Аналитики Kantar CMeter в очередной раз исследовали изменение настроений украинских интернет-пользователей и по итогам опубликовали свежий рейтинг самых популярных в Украине сайтов за октябрь 2022 года. Он указывает на сезонное оживление онлайн-шопинга — украинцы активизировались настолько, что интернет-магазин Rozetka вернулся на третье место рейтинга самых популярных сайтов.

В Kantar CMeter отмечают, что проблемы в энергетике, вызванные российскими ракетными обстрелами, оказали существенное влияние на рост интереса к интернет-магазинам. В этом году особенно острой стала потребность в генераторах, аккумуляторах и других средствах резервного питания. Маркетплейс удалось не только вернуть довоенную популярность, но и увеличить охват по сравнению с сентябрем этого года.

В октябрьский рейтинг также вошли Olx.ua (#6), Prom.ua (#7), Epicentrk.ua (#12), Hotline.ua (#18), Bigl.ua (#22) и Allo.ua (# 23). Двойка бессменных лидеров — Google и YouTube.

Мессенджер Telegram закрепился на 9-й строчке, оставаясь постоянным источником новостей для украинских интернет-пользователей. Среди популярных новостных ресурсов оказались Unian.net (#15), Tsn.ua (#17) и Pravda.com.ua (#20).

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С наступлением осени среди украинцев также вырос спрос на лекарственные товары — в октябре сайт Tabletki.ua занял 14 место в рейтинге. В то же время, погодные изменения помогли улучшить посещаемость метеосервиса Sinoptik.ua.

Кроме того, с восстановлением дистанционного обучения в рейтинг вернулись образовательные порталы: Naurok.com.ua и Vseosvita.ua. В шаге от ТОП-25 остановился Tiktok.сom (#26).