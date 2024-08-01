«Самый мощный игровой смарфон»: Red Magic 9S Pro получил разогнанный чип, встроенный вентилятор и цену от $650

Бренд Nubia выпустил глобальную версию Red Magic 9S Pro — самого мощного в мире игрового смартфона, согласно заявлению производителя. Устройство имеет RGB подсветку и сенсорные триггеры на боковой грани корпуса.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 9S Pro оснащен 6,8-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1116×2480 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсора 960 Гц. Максимальная яркость составляет 1600 нит. Устройство получило топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Это дополнительно разогнанная модификация чипа, что и позволяет назвать Red Magic 9S Pro самым мощным в мире игровым смартфоном. Частота CPU повышена до 3,4 ГГц, а частота GPU — до 1 ГГц. Новинка может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS4.0.

Для отвода тепла от разогнанного процессора используются специальные материалы в 10-слойной конструкции и внутренний кулер ICE 13.5 Cooling System с вентилятором Turbo Fan. Эта система охлаждения позволяет поддерживать оптимальную температуру во время длительных игровых нагрузок. Как заявляет производитель, она способна снизить температуру до 19,5°C.

В Nubia Red Magic 9S Pro используется тройная камера на задней панели. Она включает сенсоры с разрешением 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп. Главный модуль дополнен оптической системой стабилизации изображения. При этом блок камер не имеет выступа, характерного для большинства современных флагманских смартфонов. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

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Red Magic 9S Pro содержит батарею из двух ячеек, которые обеспечивают суммарную емкость 6500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Устройство имеет размеры 163,98х76,35х9,47 мм и вес 229 г. Аппарат работает под управлением операционной системы REDMAGIC OS 9.5.

Nubia Red Magic 9S Pro в конфигурации 12+256 ГБ памяти стоит $650 / €650 / £580, а цена версии с 16+512 ГБ памяти составляет $800 / €800 / £710.

Источник: phonearena