Самый высокий мост в мире открыли в Китае: высота 625 м и стоимость $300 млн

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Найвищий міст у світі відкрили в Китаї: висота 625 м та вартість $300 млн

28 сентября в Китае официально завершили строительство самого высокого моста в мире высотой 625 м и протяженностью 2, 89 км.

Мост возведен над рекой и огромным ущельем Хуацзян в южной провинции Гуйчжоу. В этой провинции также расположен мост Бейпаньцзян высотой 565 м, который теперь считается вторым по высоте в мире. 

Хуацзян Гранд Каньон почти в 9 раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско. В начале строительства китайские инженеры столкнулись с трудностями из-за сложного рельефа ущелья. 

Поэтому для строительства использовались спутниковая навигация, дроны, интеллектуальные системы мониторинга и сверхпрочные материалы. Ожидается, что после введения моста в эксплуатацию время перемещения через Хуацзян Гранд Каньон сократится с 2 часов до считанных минут. 

Мост на высоте 625 метров над рекой Бейпан состоит из автомагистрали с двумя полосами движения и дополнительной полосы безопасности в обоих направлениях. Строительство велось в течение трех лет и стоило более $300 млн. В течение нескольких дней инженеры проверяли конструкцию с применением 18, 49 и 96 грузовиков с общим весом более 3 тыс. 300 тонн, имитируя различные транспортные потоки. При этом датчики, установленные на всей длине моста, фиксировали нагрузки.

Центральный элемент моста, его основная опорная часть, состоит из 93 сегментов общим весом 22 тыс. тонн, что в три раза превышает вес Эйфелевой башни. В этой горной китайской провинции построено более 30 тыс. мостов, три из которых считаются рекордсменами по высоте. Примерно половина из топ-100 самых высоких мостов мира расположена именно в Гуйчжоу. Изначально открытие моста планировалось в июне 2025 года. 

Источник: CNA

