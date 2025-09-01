Китай строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию площадью как Чикаго

Китай строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию на Тибетском нагорье, по площади сопоставимую с американским городом Чикаго.

После завершения строительства площадь электростанции составит 610 кв. км и будет производить достаточно энергии для обеспечения ею 5 млн домохозяйств. Проект уже реализован на две трети. Построенные в рамках предыдущих этапов солнечные модули уже генерируют большое количество электроэнергии.

Строительство этой масштабной электростанции является частью китайского плана по сокращению выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива. Результаты недавнего анализа, проведенного Центром исследований энергетики и чистого воздуха, продемонстрировали, что выбросы углерода в Китае в течение первой половины 2025 года сократились на 1%. По мнению некоторых экспертов, это может свидетельствовать о том, что вредные выбросы со стороны Китая уже достигли пика, опередив прогнозы, которые предусматривали, что это произойдет после 2030 года.

«Мы впервые действительно говорим о структурной тенденции к снижению выбросов в Китае», — отмечает один из авторов исследования, финский аналитик Лаури Мюлювирта.

В течение 2025 года мировой спрос на электричество возрос на 4%. При этом спрос на энергию из возобновляемых источников растет еще более стремительно. Солнечная, ветровая и атомная энергетика опережают спрос и начинают подрывать доминирующее положение угля. Почти три четверти новых проектов солнечной и ветровой энергетики строятся в Китае.

Результаты обзора, проведенного в 2024 году, продемонстрировали, что только 49 стран смогли добиться сокращения вредных выбросов, сохранив при этом потенциал экономического роста, тогда как остальные 115 стран не смогли справиться с этой задачей. Большинство стран Африки, Америки и Азии не смогли избавиться от зависимости от использования ископаемого топлива, составляющего основу их промышленного производства. Однако это удалось большинству стран Европы и Океании.

Несмотря на это, Китай, например, до сих пор в значительной степени зависит от угля. В течение 2023 года использование угля Китаем составило 4,3 млрд метрических тонн. Это сделало страну крупнейшим потребителем угля в мире, поскольку этот объем составляет 55% от общемирового.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, за первую половину 2025 года Китай установил 212 ГВт солнечных электростанций, что превышает общую мощность всех стран Америки в 178 ГВт на конец 2024 года.

Если электросеть не удастся адаптировать к колебаниям генерации, присущей источникам ветровой и солнечной энергетики, угольные электростанции так и будут оставаться основной промышленного потенциала Китая. Обычно Китай строит большие солнечные электростанции в отдаленных пустынях на западе. В прошлом году страна запустила солнечную электростанцию, которая до сих пор остается крупнейшей в мире (на данный момент): объект мощностью 3,5 ГВт в Синьцзяне достаточно большой, чтобы обеспечивать электроэнергией Папуа-Новую Гвинею в течение года.

Огромная солнечная электростанция на Тибетском нагорье не только будет генерировать электричество, но и защищать от ветра и пылевых бурь местный ландштафт, предоставляя растительности дополнительный потенциал для образования пастбищ. Под стальными каркасами солнечных панелей прорастает трава. Стада овец пасутся между рядами, поедая зелень, которая бы не существовала без солнечных батарей.

Однако против этой электростанции выступает фактор географического расположения. Большинство населения и заводов Китая находится на востоке, за тысячи км от этой большой солнечной фермы. Линии электропередач должны тянуться через горы и провинции, чтобы доставлять чистую энергию туда, где она нужна.

