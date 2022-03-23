Санкции против рф за 23 марта: TotalEnergies приостановила свою деятельность, Netflix больше не доступен россиянам в Google Play и App Store

Санкции против напавшей на Украину россии ввело уже множество компаний и организаций. За последние сутки, 23 марта, экономическое давление на страну-агрессор усиливается. Об этом сообщили в Минцифры.
- Google начал вывозить работников из московского офиса.
- Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в рф.
- Oriflame останавливает инвестиции в рф и возможность покупки своей продукции онлайн для незарегистрированных покупателей.
- Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о приостановлении деятельности в россии.
- ArcelorMittal SA, крупнейший производитель стали в Европе, изъял российские товары из своей цепи поставок.
- Японский производитель электроники Sharp сообщил, что останавливает отгрузку товара в россию.
- Приложение Netflix стало недоступным россиянам в Google Play и App Store.
5 марта Samsung Украина подтвердила приостанову поставок товаров производства компании в россию из-за развязывания войны против Украины. Об этом сообщил и главный офис Samsung (Корея).