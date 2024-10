Сбой «Матрицы»: смартфоны Vivo получили Android 15 раньше Google Pixel

Обычно смартфоны Google Pixel первыми получают новую стабильную ОС Android. Но на этот раз Android 15 впервые «прилетел» на Vivo.

В предыдущие годы после техники Google обновления получали такие производители, как Samsung и OnePlus. Однако в этом году бренд смартфонов Vivo опередил Google и стал первым, который выпустил «прошивку» на Android 15. Это не пустые слова или заявление компании — пользователи уже получают обновления на собственные смартфоны, из-за чего, собственно, стало о них известно.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update.

Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet.

Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 27, 2024