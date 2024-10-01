Сбой «Матрицы»: смартфоны Vivo получили Android 15 раньше Google Pixel

Обычно смартфоны Google Pixel первыми получают новую стабильную ОС Android. Но на этот раз Android 15 впервые «прилетел» на Vivo.

В предыдущие годы после техники Google обновления получали такие производители, как Samsung и OnePlus. Однако в этом году бренд смартфонов Vivo опередил Google и стал первым, который выпустил «прошивку» на Android 15. Это не пустые слова или заявление компании — пользователи уже получают обновления на собственные смартфоны, из-за чего, собственно, стало о них известно.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update. Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet. Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 27, 2024

По крайней мере некоторые премиальные смартфоны Vivo X Fold 3 Pro и Vivo X100 получили стабильную версию Android 15. Развертывание произошло всего через несколько дней после того, как Google выпустила сборку Android 15 AOSP, создав основу для того, чтобы все поставщики Android развертывали новейшее программное обеспечение на своих соответствующих устройствах. AOSP, или Android Open Source Project, служит основой для всех собственных оболочек Android, таких, как One UI от Samsung или OxygenOS от OnePlus.

Vivo может быть не очень известной в Украине, но это один из крупнейших поставщиков смартфонов в мире. Ее материнская компания BBK Electronics входит в первую пятерку производителей телефонов. Компания продает свои мобильные устройства под несколькими известными брендами, включая Oppo, Realme, iQOO, Vivo и OnePlus.

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Несмотря на то, что Vivo первой получила Android 15, владельцам Pixel и Galaxy не стоит отчаиваться. Google подтверждает, что серия Pixel 9 и другие фирменные смартфоны получат обновление Android 15 в октябре. Samsung, как ожидается, выпустит обновление по крайней мере на некоторые из своих телефонов премиум-класса до конца года.

Источник: TechSpot

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