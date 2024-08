Google угрожал блогерам не давать Pixel, если будут выбирать другие смартфоны — сейчас сообщение официально удалено

Программа Google Team Pixel, доступная только по приглашению, предоставляет ранний доступ к смартфонам Pixel инфлюенсерам. На днях в ней появилось требование о неиспользовании других брендов, которое после огласки было удалено

В нынешней соглашение о Pixel 9 говорится, что Google ожидает от участников Team Pixel представления устройств Google Pixel вместо любых других. Если окажется, что другим брендам отдавали предпочтение, Google будет разрывать отношения.

Менеджер по связям Google Кайла Гейер сказала The Verge, что TeamPixel — это отдельная программа, отделенная от программ для прессы и рецензий. Цель TeamPixel — передать устройства Pixel в руки создателей контента, а не прессы и технических рецензентов.

«Мы не заметили этот новый язык, который вчера появился в форме TeamPixel, и он был удален».

Ситуация вызвала путаницу в интернете — многие предположили, что такие условия касаются всех рецензентов продукта. Однако это не так. Официальная программа для обзоров Google Pixel не имеет подобных условий, которые могут войти в противоречие с этикой многих изданий.

Итак, что же такое Team Pixel? Официально это программа PR-агентства 1000heads, которая раздает ранние версии устройств инфлюенсерам как амбассадорам бренда. Хотя Google сотрудничает с 1000heads, он напрямую не управляет программой, которая существенно отличается от политики в отношении обзоров. Журналисты по программе официальных обзоров часто получают описания и продукты, находящиеся под эмбарго, до или во время презентации. Участники же Team Pixel получают устройства вскоре после запуска, но перед публичным появлением — в обмен на освещение в социальных сетях. Для небольших авторов это может быть значительным преимуществом, чтобы получить доступ к смартфонам.

Автор YouTube-канала TechOdyssey Адам Мэтлок говорит, что присоединился к программе Team Pixel пять лет назад из-за удобства заблаговременного получения новых смартфонов Pixel. По его словам, раньше подобных условий не было. Сейчас он записал видео, что выходит из программы.

Известный обозреватель устройства Маркес Браунли опубликовал видео, в котором говорит, что он не участвовал в программе Team Pixel и не обязан выполнять подобных условий.

From the outside of #TeamPixel, looking in: pic.twitter.com/a3BWeEqQvv

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 16, 2024