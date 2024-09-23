Vivo X200 Ultra приписывают три камеры на 50 Мп + 200-мегапиксельный перископ

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями о будущих смартфонах серии Vivo X200. Наиболее интересной среди них является модель Vivo X200 Ultra, которая получит сразу четыре камеры, включая 200-мегапиксельный перископический модуль.

Итак, Digital Chat Station утверждает, что Vivo X200 Ultra будет иметь конфигурацию камер «50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп». При этом 200-мегапиксельный сенсор будет использоваться именно в перископическом модуле. Для сравнения, в предыдущей модели X100 Ultra главный блок камер состоял из трех модулей.

Главный модуль камеры Vivo X200 Ultra будет иметь 50-мегапиксельный сенсор и «фиксированную широкую диафрагму». Инсайдер не уточняет, какие именно другие 50-мегапиксельные модули будут доступны в смартфоне. Можно ожидать, что это будут сверхширокоугольный и телефото модули. Вероятно, один из них также обеспечит поддержку съемки макро.

Digital Chat Station также заявляет, что смартфон Vivo X200 Ultra будет иметь процессор SM8750. Это кодовое название для чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Все остальные модели линейки, по слухам, будут иметь процессор Dimensity 9400

В отдельной публикации инсайдер также раскрыл информацию о батареях смартфонов серии X200 (кроме флагманской версии Ultra):

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Vivo X200 Pro — 6000 мАч;

Vivo X200 — 5800 мАч;

Vivo X200 Mini — 5700 мАч.

Как ожидается, официальная презентация смартфонов серии Vivo X200 состоится 14 октября. Сначала на рынок выйдут модели Vivo X200 и X200 Pro. Версия Ultra присоединится к серии в начале 2025 года.

Источник: gizmochina

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