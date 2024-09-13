Вышла Android 15 QPR1 Beta 2 — оконный режим, виджеты экрана блокировки для планшетов и другие изменения

Google выпустил Android 15 QPR1 Beta 2, доступную для смартфонов Pixel. Новая версия ОС получила несколько интересных функций.

Это ежеквартальный выпуск, они традиционно приносят больше нового по сравнению с ежемесячными исправлениями ошибок. QPR являются относительно стабильными сборками и запускаются как беты, а не как предварительные версии для разработчиков. Google официально заявляет, что они подходят для общего использования. Финальная Android 15 QPR1 будет запущена в декабре.

Режим рабочего стола с традиционными окнами для планшетов

Google давно работает над воплощением окон на рабочем столе, и наконец этот режим дебютировал на планшетах с Android 15 QPR1 Beta 2. Окна позволяют одновременно запускать несколько приложений, их можно перемещать, а размер можно менять. Окна по умолчанию имеют кнопки «развернуть на весь экран» и «закрыть» В правом верхнем углу окна есть заголовок, иконка приложения и стрелка настроек.

По умолчанию все программы запускаются развернутыми на весь экран. Режим отдельных окон можно включить в настройках, в параметрах для разработчика. После этого появляется «ручка» на верхней панели для перемещения окна. Этот элемент управления позволяет переключаться между полноэкранным режимом, разделенным экраном и оконным режимом. Нажатие и удержание позволит просматривать запущенные окна.

Планшеты получили фиксированную панель задач, которая показывает запущенные приложения — их можно закреплять, а саму панель можно скрыть. Также с подключенной клавиатурой работают комбинации клавиш, как (Windows, Command или Search) + Ctrl+Down.

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Виджеты возвращаются на экран блокировки планшета

Бета 2 Android 15 QPR1, которая возвращает поддержку виджетов на экране блокировки, по крайней мере для планшетов. режим был предварительно запущен четыре года назад, но затем был удален. Еще раньше Google поддерживал виджеты экрана блокировки на телефонах в Android 4.2 (Jelly Bean).

Благодаря панели в правой части экран блокировки получает виджеты из любых программ, с которыми можно работать без полной разблокировки планшета. Доступны виджеты для Spotify, Google Clock, Google Home и Pixel Weather, но можно выбирать любые виджеты Android.

Во всплывающем окне ОС предупреждает, что хотя виджеты будут отображаться должным образом перед разблокировкой, пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью биометрических данных или PIN-кода / пароля, чтобы войти в полное приложение. В системных настройках экрана блокировки также можно полностью отключить функциональность виджетов.

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Другие новые функции Android 15 QPR1 Beta 2 в Android 15 QPR1 Beta 2

Клавиатура получила новый режим переключения раскладки.

Коррекция цветов получила ползунок регулировки интенсивности.

Режимы записи экрана и трансляции получили редизайн.

Программа системных настроек тоже имеет другой вид.

Также сборка Android 15 QPR1 Beta 2 содержит много исправлений проблем предыдущей версии и улучшения стабильности работы.

Источник: 9to5Google

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