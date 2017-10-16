Сбор сведений в Windows 10 нарушает законодательство о защите персональных данных Нидерландов

Корпорация Microsoft столкнулась с юридическими последствиями внедрения достаточно агрессивного механизма сбора данных в ОС Windows 10. Орган государственной власти Нидерландов, отвечающий за защиту данных (Data Protection Authority), обнаружил, что Windows 10 нарушает национальное законодательство о защите персональных данных. Даже после изменений, реализованных в рамках предыдущего обновления Creators Update.

Отмечается, что Microsoft не «четко информирует» пользователей о типе используемых данных и о причинах, по которым эти данные необходимы. Более того, чиновники считают, что настройки Windows по умолчанию не позволяют пользователям дать правильное согласие на сбор данных. В процессе установки Windows 10 система по умолчанию настраивает полную передачу данных и рекомендует просто принять эти условия. В Data Protection Authority считают, что если пользователь не изменил эти настройки, это ещё не значит, что он дал разрешение на сбор данных. Регулятор также утверждает, что обновление Creators Update не соблюдает некоторые настройки конфиденциальности пользователей, и что Microsoft не дает чётко понять, что браузер Edge постоянно собирает сведения о приложениях и просматривает данные, используя настройки по умолчанию.

В свою очередь, Microsoft не согласна с выводами Data Protection Authority. Компания ответила по каждому «опасению» регулятора. Так, Microsoft утверждает, что Windows 10 достаточно информирует пользователя о собираемых данных и о том, как эти данные используются. Правда, чтобы получить полное понимание, необходимо более детально изучить соглашение о конфиденциальности и прочитать больше разделов (которые мало кто читает). Компания также утверждает, что для понимания проблем совместимости (по крайней мере, для нескольких сотен миллионов пользователей Windows) требуется, по крайней мере, получать некоторые данные об устройствах и искать повторяющиеся сбои приложений, которые могут намекать на дыры в безопасности. Вместе с тем, Microsoft не согласна с тем, что настройки по умолчанию программного обеспечения не позволяет людям дать правильное согласие.

В дальнейшем Microsoft намерена более тесно сотрудничать с Data Protection Authority, чтобы избежать обвинений в нарушениях. Хотя разгоревшиеся споры свидетельствуют, что вряд ли стороны придут к соглашению в скором времени.

Что бы ни случилось, эти претензии могут иметь далеко идущие последствия. Если Microsoft не пожелает сделать версию Windows 10 с изменениями в правилах конфиденциальности только для Нидерландов, можно ожидать, что она поменяет правила сбора данных во всем мире.

Источник: Engadget