СБУ и ГПУ выявили ряд нелегальных ферм для майнинга криптовалют в Киеве, Киевской области и Черкассах

Сегодня, 1 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры провели ряд обысков в Киеве, Киевской области и Черкассах, в ходе которых была прекращена деятельность, связанная с незаконным использованием оборудования для майнинга криптовалют. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он добавил, что оборудование было установлено на территории ПАО «Квазар» и нелегально подключено к сети снабжения электроэнергией. В частности, оборудование для майнинга на территории «Квазара» было размещено на нескольких площадках нескольких этажей. В ходе обыска было обнаружено и изъято более 400 ферм для майнинга криптовалют, больше 1000 блоков питания, более 1000 видеокарт, около 1500 жестких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки. Вместе с тем, в ходе обыска по месту фактического расположения ферм, в том числе в Черкассах, установлена несанкционированная врезка в общую сеть подачи электроэнергии. При этом выявлена неуплата за использованную электроэнергию, которая составляет до 800 тыс. грн в месяц.

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В пресс-службе СБУ добавили, что оборудование для майнинга криптовалюты контрабандой доставлялось в Украину из России. При этом полученные от майнинга средства злоумышленниками перечислялись на временно оккупированные территории.

Анатолий Матиос отметил, что расследование проводилось в течение прошлого года. При этом следствию удалось установить лицо, организовавшее указанную схему, и сейчас предпринимаются меры для установления его местонахождения и доставки в органы досудебного расследования.

Источник: СБУ, YouTube