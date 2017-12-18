Обновлено: СБУ обыскала основателя издания ForkLog (квартиру и офис), изъяв у него всю технику и криптовалюту без соответствующего разрешения

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Судя по всему, не только майнеры входят в круг интересов правоохранительных органов. Как сообщает источник, 15 декабря в 8:00 в съемную квартиру основателя издания о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе вошли представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) с двумя понятыми и начали обыск. Основанием стало открытое уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц. Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривны с помощью Forklog.

Каким образом в этом всем замешан ForkLog пока непонятно, поскольку, на сайте в принципе отсутствует функциональность и любая другая информация, позволяющая осуществлять обменные операции с криптовалютой. Кроме этого, ни один из фигурантов дела никоим образом не связан ни с ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили.

При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами (видимо, речь об аппаратных кошельках), ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана.

Также источник пишет, что во время обыска один из сотрудников СБУ якобы предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек, на что адвокат Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились.

Одновременно обыск был проведен в одесском офисе ForkLog. Там правоохранители изъяли, цитируем, «наличные деньги компании, всю технику (около десяти устройств iMac) и бутылку рома Kraken».

Сообщается, что уже на следующий день после обыска с кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты. Также вечером того же дня Каплан сообщил о несанкционированной попытке снять с его личной банковской карты 3000 гривен.

«Помимо монет ETH, на вновь созданные кошельки были переведены и некоторые другие криптовалюты. Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки», — рассказал Каплан.

Сейчас Каплан вместе с адвокатами делают все возможное, чтобы вернуть изъятое имущество.

Интересы Каплана представляет небезызвестная юридическая фирма «Юскутум». По словам управляющего партнера «Юскутум» Артема Афяна, правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы.

«То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты», — заявил он.

Еще один примечательный факт – в определении судьи не было пункта, разрешающего изъятие техники, но, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, для следователя это не стало никакой помехой. И это в свете недавно принятого ВРУ закона с обязательной видеофиксацией обысков и запрета на изымание серверов, который вступил в силу с 7 декабря (вопрос только для кого?).

Само по себе ситуация вызывает недоумение, и если все действительно так, как рассказывает Каплан, и в будущем будут доказаны все упомянутые нарушения со стороны представителей силовых структур, то в таком случае можно будет констатировать, что все у нас очень плохо. А все думали, что «дном» была недавняя волна обысков у IT-компаний.

В СБУ пока никаких официальных заявлений не делали.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе происходящего.

Обновлено: Как сообщила Эспрессо.TV пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, “пока не нашли, кто это делал”. Она отметила, что в Одессе обыск не подтвердили. “Сейчас мы ждем официального информационного запроса и сами пытаемся выяснить ситуацию”, – сказала она.

Источник: Forklog