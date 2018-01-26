СБУ открыла в Киеве Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности с системой реагирования на киберинциденты и лабораторией компьютерной криминалистики

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В Киеве Глава СБУ Василий Грицак открыл Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В 2017 году СБУ получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы Центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

«В прошлом году специалисты Службы зафиксировали и отразили более пятидесяти кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый« Petya-A», – сообщил Василий Грицак.

Основное направление хакерских кибератак направлено на системы и объекты критической инфраструктуры нашей страны, правительственные и банковские учреждения.

Сотрудники Службы установили российское происхождение последних масштабных кибератак, так как спецслужбы РФ сделали Украину своеобразным полигоном для отработки хакерских атак на другие страны.

«Мы с иностранными партнерами четко осознаем, что без сотрудничества и обмена опытом, невозможно эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве», – отметил Глава СБУ.

Ключевыми отделами Центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение и анализировать для совершенствования противодействия. При поддержке международного сообщества в Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский.

Принципиальным аспектом работы ситуационного центра будет его открытость для сотрудничества со всеми субъектами обеспечения кибербезопасности: учреждениями, организациями, предприятиями и профильными специалистами. При этом ситуационный центр готов оказывать необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям – любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью, заверили в СБУ.

Источник: СБУ