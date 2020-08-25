СБУ разоблачила хакеров, которые воровали персональные данные с компьютеров пользователей

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Служба безопасности Украины заблокировала незаконную деятельность группы лиц во Львовской области, которая осуществляла DDos-атаки на информационные ресурсы.

Специалисты СБУ по вопросам кибербезопасности установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное ПО для заражения компьютеров и последующего получения персональных данных. В дальнейшем полученную информацию злоумышленники распространяли через закрытые каналы в мессенджере Telegram. Речь идёт об информации, которую злоумышленники похищали у интернет-пользователей во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.

Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения. Нескольким фигурантам сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Источник: СБУ