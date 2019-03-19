СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду, организаторы которой присвоили сотни миллионов гривен украинцев и иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, работа которой принесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Отмечается, что злоумышленники под видом деятельности международной инвестиционной компании Forex Trend Limited привлекали средства граждан в особо крупных размерах, обещая получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. Для привлечения клиентов и выманивания денег у них злоумышленники использовали предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев на общую сумму более 340 млн грн. Полученные финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь компаний с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. Также деньги выводились и частных лиц-предпринимателей. После этого деньги обналичивались на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой схемы и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и в Харьковской области. По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности. Также были выявлены и изъяты наличные денежные средства, полученные от махинаций, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Источник: СБУ