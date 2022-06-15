СБУ заблокировала киевскую IT-компанию, поставлявшую врагу программное обеспечение для сбора коммунальных платежей в так называемых «л/днр»

Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности киевской IT-компании, разрабатывавшей программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины.

Киберспециалисты СБУ установили, что эта фирма, имя которой не указывается, поставляла врагу программное обеспечение для сбора коммунальных платежей. Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых «л/днр», участвующих в полномасштабной агрессии россии против Украины.

Незаконный бизнес организовала руководитель компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем. С помощью нелегального программного продукта кафиры перечислили в «бюджет» боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.

Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 человек. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях.

Посреди главных «заказчиков» услуг были захвачены оккупантами компании и учреждения газо- и водоснабжения.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=hBHSBMGOpS0&feature=emb_logo