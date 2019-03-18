Сегодня NVIDIA проведёт конференцию GTC 2019, на которой ожидается анонс новой графической архитектуры с 7-нм производством

Сегодня компания NVIDIA намерена провести мероприятие GPU Technology Conference 2019 (GTC 2019). Оно откроется в 14:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по киевскому времени).

Как ожидается, в рамках проведения конференции GTC 2019 компания NVIDIA анонсирует новую графическую архитектуру, которая придёт на смену нынешним архитектурам Volta и Turing. Пока что о новой архитектуре известно крайне мало. Как ожидается, в её рамках дебютируют графические процессоры, изготавливаемые по нормам 7-нанометрового технологического процесса – впервые для NVIDIA.

Если во время проведения GTC 2019 действительно будет анонсирована новая графическая архитектура, то такой анонс может стать наиболее ранним в цикле запуска. Вряд ли мы увидим готовые продукты на базе новой архитектуры до конца 2019 года или же середины 2020 года (или даже ещё позже). Ведь относительно недавно NVIDIA вывела на рынок видеокарты серий RTX 20 и GTX 16. Можно ожидать, что компания воспользуется преимуществами 7-нанометрового технологического процесса, чтобы повысить плотность транзисторов в графических процессорах и реализовать преимущества технологии RTX в более доступных ценовых сегментах.

Источник: techpowerup