Селфи-камера iPhone 18 Pro "прыгнет" с 18 Мп до 24 Мп, — инсайдер

Согласно новой утечке, будущие Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти с новыми, обновленными фронтальными камерами. Ожидается, что оба телефона дебютируют в сентябре, как это обычно и происходит.





Apple выпустит телефоны iPhone 18 Pro позже в этом году как свои самые премиальные традиционные смартфоны. Хотя текущие отчеты указывают на то, что телефоны вряд ли получат какие-то существенные изменения дизайна, новая утечка намекает, что они могут получить еще одно обновление фронтальной камеры. Как сообщил китайский инсайдер WhyLab, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти в свет с новыми 24-мегапиксельными фронтальными камерами.

«iPhone 18 Pro, вероятно, получит обновление до 24-мегапиксельной фронтальной камеры, что является существенным улучшением по сравнению с 18-мегапиксельной фронтальной камерой iPhone 17 Pro.», — написала WhyLab в блоге.

Важно отметить, однако, что источник не подает это как подтвержденную информацию — только как отдельную возможность. Поэтому не стоит слишком полагаться на это утверждение, особенно учитывая то, что все телефоны серии iPhone 17 уже оснащены новыми 18-мегапиксельными фронтальными камерами, обновленными с 12-мегапиксельных модулей у их предшественников.

«Я до сих пор не могу поверить, что никто на этом сайте не помнит, что линейка iPhone 17 уже имеет 24-мегапиксельные сенсоры, которые кадрируются. Единственная разница может заключаться в том, что мы сможем снимать полноценные 24-мегапиксельные фото в формате 1:1.», — справедливо отмечает в комментариях к новости пользователь Whydontweremember.

Хотя перспективы новой фронтальной камеры еще предстоит выяснить, телефоны iPhone 18 Pro почти наверняка получат меньшие вырезы Dynamic Island. Это может разочаровать, учитывая предыдущие сообщения о подэкранном решении или даже отверстие в дисплее, но любые потенциальные изменения дизайна в этом направлении придется ждать как минимум еще год.





По другим слухам, Apple якобы ускорила тестирование iPhone 18 Pro и Pro Max, и модели, предположительно, уже перешли в стадию пробного производства — это может свидетельствовать о том, что компания начала проверку производственных линий и качественных показателей будущих флагманов для планового выхода в сентябре 2026 года. В рамках этой стадии источники также подтверждают, что большие изменения в корпусе не предвидятся. Однако интеграция внутренних технологий (например, новых камер, чипов и модема) уже активно отрабатывается производителем.

Кроме фронтальной камеры, еще одно возможное улучшение iPhone 18 Pro связано с основной камерой и ее апертурой: некоторые отчеты указывают, что Apple может оснастить основной объектив переменной апертурой — технологией, которая позволяет физически регулировать отверстие объектива для лучшего контроля над светом и глубиной резкости, как это характерно для DSLR-камер. Такое решение могло бы значительно расширить диапазон световых условий, при которых смартфон делает качественные фото.

Источник: NotebookCheck.net