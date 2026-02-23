banner
Новости Устройства 23.02.2026 comment views icon

Селфи-камера iPhone 18 Pro "прыгнет" с 18 Мп до 24 Мп, — инсайдер

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Селфі-камера iPhone 18 Pro "стрибне" з 18 Мп до 24 Мп, — інсайдер

Согласно новой утечке, будущие Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти с новыми, обновленными фронтальными камерами. Ожидается, что оба телефона дебютируют в сентябре, как это обычно и происходит.


Apple выпустит телефоны iPhone 18 Pro позже в этом году как свои самые премиальные традиционные смартфоны. Хотя текущие отчеты указывают на то, что телефоны вряд ли получат какие-то существенные изменения дизайна, новая утечка намекает, что они могут получить еще одно обновление фронтальной камеры. Как сообщил китайский инсайдер WhyLab, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти в свет с новыми 24-мегапиксельными фронтальными камерами.

«iPhone 18 Pro, вероятно, получит обновление до 24-мегапиксельной фронтальной камеры, что является существенным улучшением по сравнению с 18-мегапиксельной фронтальной камерой iPhone 17 Pro.», — написала WhyLab в блоге.

Важно отметить, однако, что источник не подает это как подтвержденную информацию — только как отдельную возможность. Поэтому не стоит слишком полагаться на это утверждение, особенно учитывая то, что все телефоны серии iPhone 17 уже оснащены новыми 18-мегапиксельными фронтальными камерами, обновленными с 12-мегапиксельных модулей у их предшественников.

«Я до сих пор не могу поверить, что никто на этом сайте не помнит, что линейка iPhone 17 уже имеет 24-мегапиксельные сенсоры, которые кадрируются. Единственная разница может заключаться в том, что мы сможем снимать полноценные 24-мегапиксельные фото в формате 1:1.», — справедливо отмечает в комментариях к новости пользователь Whydontweremember.

Хотя перспективы новой фронтальной камеры еще предстоит выяснить, телефоны iPhone 18 Pro почти наверняка получат меньшие вырезы Dynamic Island. Это может разочаровать, учитывая предыдущие сообщения о подэкранном решении или даже отверстие в дисплее, но любые потенциальные изменения дизайна в этом направлении придется ждать как минимум еще год.


Селфі-камера iPhone 18 Pro "стрибне" з 18 Мп до 24 Мп, — інсайдер
Данные: Weibo.com / WhyLab

По другим слухам, Apple якобы ускорила тестирование iPhone 18 Pro и Pro Max, и модели, предположительно, уже перешли в стадию пробного производства — это может свидетельствовать о том, что компания начала проверку производственных линий и качественных показателей будущих флагманов для планового выхода в сентябре 2026 года. В рамках этой стадии источники также подтверждают, что большие изменения в корпусе не предвидятся. Однако интеграция внутренних технологий (например, новых камер, чипов и модема) уже активно отрабатывается производителем.

«Даже если ты никого не вытесняешь, они все равно зарабатывают состояние», — заключает другой комментатор, Clouds from Shandong.

Кроме фронтальной камеры, еще одно возможное улучшение iPhone 18 Pro связано с основной камерой и ее апертурой: некоторые отчеты указывают, что Apple может оснастить основной объектив переменной апертурой — технологией, которая позволяет физически регулировать отверстие объектива для лучшего контроля над светом и глубиной резкости, как это характерно для DSLR-камер. Такое решение могло бы значительно расширить диапазон световых условий, при которых смартфон делает качественные фото.

Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций

Спецпроекты
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

Источник: NotebookCheck.net

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Дизайн iPhone Fold заставит фанов Apple "переучиться" пользованию смартфоном
Владелец "старого" iPhone 11 Pro утроил емкость батареи за $10
Самый большой в истории Apple: iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мАч
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Мужчина два года заряжал iPhone по "правилу 80%": результат разочаровал
Более $500 тыс.: на аукционе к 50-летию Apple продают первую плату и первый чек компании
Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Apple обновила систему покупки Mac на своем сайте: теперь доступны кастомизированные сборки
Чтобы создать iPhone Fold, Apple приобрела и разобрала китайский телефон,— инсайдер
Фото и характеристики iPhone 17e слиты перед запуском: снова 60 Гц, Dynamic Island и цвет "лаванды"
AirDrop и компания: разработчики создали сайт с багами, которые Apple игнорирует годами
Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri
Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Следующие Apple AirPods получат ИК-датчики с камерами и +$50 к цене
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Apple выпустила публичные беты iOS, iPadOS и macOS 26.4: все новые функции
Apple Mac Mini сметают с полок магазинов, поскольку монополия NVIDIA на CUDA ослабла благодаря Claude Code
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить