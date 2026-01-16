Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана

Украинец опубликовал изображение Apple iPhone 18 Pro на основе актуальных утечек, накопившихся в последнее время. Вероятно, iPhone 18 получат много изменений.

Новый iPhone Pro может получить меньший вырез в дисплее для селфи-камеры. Источники Notebookcheck сообщают, что Apple планирует разместить отверстие для фронтальной камеры в углу дисплея. Более ранние слухи утверждали, что преемник iPhone 17 Pro будет иметь полностью переработанный динамический остров. Вырез должен стать значительно меньше и, возможно, больше не будет расположен по центру.

Дизайнер Volodymyr опубликовал в X серию концептуальных изображений, которые показывают, как может выглядеть Apple iPhone 18 Pro, если имеющиеся данные оправдаются. На них можно увидеть аппарат, который наследует дизайн текущего поколения, но в то же время заметно отличается. Прежде всего, бросается в глаза угловой вырез камеры, также, кажется, рамка аппарата гораздо более закругленная чем сейчас.

Изменится не только внешность линейки iPhone 18. Издание MacRumors собрало 12 ожидаемых изменений, о которых уже появилась информация.

Похоже, но несколько иной дизайн Фронтальная камера в верхнем левом углу экрана Подэкранный датчик Face ID Сменная диафрагма по меньшей мере для одного объектива Чип A20 Pro, изготовленный по 2 нм техпроцессу TSMC Упрощенная кнопка управления камерой без жестов пальцем Изменения дизайна заднего керамического щитка, более матовое стекло Модем C1X или C2 Чип Apple N1 или более новый для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread Просмотр интернета через спутник Новые варианты цветов: бордовый, коричневый или фиолетовый iPhone 18 Pro Max может быть немного толще предшественника, возможно, из-за большего аккумулятора

Изображенный на рендерах iPhone 18 Pro может казаться не слишком современным, а такое решение, как боковое размещение фронтальной камеры — не слишком популярным. Но следует помнить, что это очень ранние неофициальные изображения, которые базируются на слухах. Сообщения инсайдеров могут не оправдаться, также Apple будет иметь достаточно времени, чтобы изменить любое предварительное решение.