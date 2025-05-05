Существенные изменения в Apple iPhone 18: разный дизайн и запуск в два этапа

С запуском следующей линейки iPhone 18 компания Apple может внести существенные изменения в свою привычную стратегию выпуска смартфонов. По данным ресурса The Information, Apple планирует разбить релиз на две части. В таком случае часть моделей покажут традиционно осенью, а остальные — уже весной следующего года.

Таким образом Apple будет пытаться «оживить» продажи смартфонов. Последние годы показали, что продажи iPhone почти не растут, ведь обновления из года в год становятся все менее заметными для пользователей.

Частично компания надеется вернуть интерес к iPhone благодаря запуску новой тонкой модели iPhone 17 Air. Хотя поставщики не очень верят в ее успех. На эту модель будет приходиться лишь около 10% в общем объеме производства. Производители уже готовятся к возможности перенаправить производственные мощности с iPhone 17 Air на другие модели, если этот смартфон не оправдает ожиданий. Пока что точной уверенности в спросе на него нет.

В качестве дополнительного долгосрочного средства увеличения продаж Apple рассматривает постепенный переход на новый график выпуска iPhone. Начиная с 2026 года, когда выйдет iPhone 18, компания хочет запускать премиальные модели осенью, а более доступные версии — весной следующего года. В таком случае iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появятся традиционно в сентябре 2026 года. Тогда же Apple планирует представить и свой первый складной iPhone. А вот обычный iPhone 18 и более бюджетный iPhone 18e выпустят уже весной 2027 года.

Оба доступных смартфона — iPhone 18 и 18e — будут иметь более старый и простой в производстве дизайн. Поэтому Apple сначала будет проводить их производственные испытания в Индии. Это часть более широкой стратегии компании по уменьшению зависимости от производства в Китае.

Также сообщается, что в 2026 и 2027 годах Apple готовит существенные изменения для дизайна более дорогих версий своих смартфонов. По слухам, компания планирует перенести компоненты Face ID под экран уже в 2026 году. Это позволит полностью убрать нынешний овальный вырез, который является частью Dynamic Island.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Благодаря этому экран будущего iPhone — вероятно, это будет iPhone 18 Pro — будет иметь только одно заметное прерывание: маленькое отверстие для фронтальной камеры. Однако и здесь нас может ожидать неожиданность. По данным ресурса The Information, в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max это отверстие может располагаться не по центру, а вверху слева. Об этом сообщает источник, который имеет непосредственный доступ к планам компании.

Хотя размещение фронтальной камеры в углу — не новинка среди смартфонов, для Apple это было бы необычным решением. Компания всегда стремилась к симметрии и взвешенному дизайну, поэтому такое расположение будет неожиданным для многих пользователей.

Такое расположение камеры будет лишь временным промежуточным этапом. Уже в 2027 году Apple может полностью спрятать и камеру под дисплей. Таким образом, одна из моделей 2027 года получит настоящий экран «от края до края» — без вырезов или отверстий. И это символически совпадет с 20-летием с момента выхода первого iPhone.

Запуск бюджетных моделей весной может помочь компании равномерно распределить продажи в течение года. Этот шаг также намекает, что в 2026 году мы, вероятно, не увидим новую модель iPhone 17e. Хотя нынешняя версия iPhone 16е уже вышла отдельно от основной линейки.

Источник: 9to5mac 1, 2