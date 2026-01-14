Новости Устройства 14.01.2026 comment views icon

Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций

Вадим Карпусь

Apple уже начала раннее создание прототипов линейки iPhone 18. Это дает первое представление о том, как компания планирует обновить дисплеи будущих моделей. Информацию обнародовал инсайдер Digital Chat Station. По его данным, Apple сосредотачивается не на радикальном редизайне, а на доработке экранной компоновки и более четком разграничении между моделями.

По словам Digital Chat Station, все модели iPhone 18 сейчас проходят внутреннее тестирование. Базовый iPhone 18 получит 6,27-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом Apple сохранит нынешний дизайн фронтальной части с Dynamic Island без изменений.

Несмотря на неудачи первого тонкого смартфона, в будущей линейке появится iPhone Air 2. Ему приписывают 6,55-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц. Apple продолжает движение в сторону более тонкого и легкого корпуса, но внешний вид передней панели останется знакомым для пользователей.

Самые заметные изменения готовят для моделей Pro. iPhone 18 Pro тестируют с 6,27-дюймовым дисплеем, а iPhone 18 Pro Max — с более крупным 6,86-дюймовым LTPO OLED-экраном, оба с частотой обновления 120 Гц.

Главное отличие — частичный перенос системы Face ID под дисплей. На поверхности экрана останется лишь небольшое отверстие для фронтальной камеры. Из-за этого зона Dynamic Island впервые с момента ее дебюта в серии iPhone 14 Pro станет меньше.

Также сообщается о возможном изменении графика презентаций Apple. Компания может отойти от традиционного осеннего запуска всей линейки сразу. По предварительным данным, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone представят в конце 2026 года. Стандартный iPhone 18 и вероятный iPhone 18e могут выйти весной 2027 года. Отдельных сроков запуска для iPhone Air 2 пока не называют.

Что касается «железа», Pro-модели должны первыми получить процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Apple также тестирует обновление камер, в частности систему с переменной диафрагмой и улучшенные сенсоры изображения. В совокупности эти изменения указывают на то, что в поколении iPhone 18 разница между базовыми моделями и версиями Pro станет еще более ощутимой.

Источник: gizmochina

