Ошибка перевода: Apple iPhone 18 Pro не получит фронтальную камеру сбоку

В последнее время интернет удивляют слухи о селфи-камере Apple iPhone 18 Pro в верхнем левом углу. Там действительно будет кое-что, но не объектив камеры.

В сети уже много рендеров iPhone 18 Pro с несимметричным расположением фронтальной камеры, в том числе несколько от украинца. Согласно объяснению на Weibo китайского инсайдера, известного как Setsuna Digital, все они неактуальны.

Ранее другой инсайдер, Digital Chat Station, упоминал меньший динамический остров iPhone 18 Pro. При этом он не упоминал прямо расположение выреза. Боковое отверстие камеры иногда встречается на телефонах Android, но судя по новым данным, не будет реализован в iPhone (по крайней мере, не в следующем поколении).

Ошибка перевода исказила информацию, но вполне понятна, проста и содержит долю реальных данных. Неправдивые слухи основывались на неправильном толковании в западных СМИ утечек из Китая и Кореи относительно инфракрасного датчика. Именно он, как ожидается, будет скрыт под дисплеем в верхнем левом углу.

Иллюстрации инсайдера, прикрепленные к посту, наглядно объясняют, что он имел в виду. Как можно увидеть, инфракрасный датчик на шлейфе действительно расположен под экраном и слева, в то время, как сам объектив камеры сохраняет центральное расположение. Китайский или корейский языки трудны для европейцев (вероятно, и для машинного перевода), поэтому ошибка не удивляет.