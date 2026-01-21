Новости Устройства 21.01.2026 comment views icon

Ошибка перевода: Apple iPhone 18 Pro не получит фронтальную камеру сбоку

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку

В последнее время интернет удивляют слухи о селфи-камере Apple iPhone 18 Pro в верхнем левом углу. Там действительно будет кое-что, но не объектив камеры.

В сети уже много рендеров iPhone 18 Pro с несимметричным расположением фронтальной камеры, в том числе несколько от украинца. Согласно объяснению на Weibo китайского инсайдера, известного как Setsuna Digital, все они неактуальны.

Ранее другой инсайдер, Digital Chat Station, упоминал меньший динамический остров iPhone 18 Pro. При этом он не упоминал прямо расположение выреза. Боковое отверстие камеры иногда встречается на телефонах Android, но судя по новым данным, не будет реализован в iPhone (по крайней мере, не в следующем поколении).

Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
Сообщение Setsuna Digital / Weibo (машинный перевод)

Ошибка перевода исказила информацию, но вполне понятна, проста и содержит долю реальных данных. Неправдивые слухи основывались на неправильном толковании в западных СМИ утечек из Китая и Кореи относительно инфракрасного датчика. Именно он, как ожидается, будет скрыт под дисплеем в верхнем левом углу.

Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
Наглядное объяснение относительно расположения камеры iPhone 18 / Setsuna Digital, Weibo

Иллюстрации инсайдера, прикрепленные к посту, наглядно объясняют, что он имел в виду. Как можно увидеть, инфракрасный датчик на шлейфе действительно расположен под экраном и слева, в то время, как сам объектив камеры сохраняет центральное расположение. Китайский или корейский языки трудны для европейцев (вероятно, и для машинного перевода), поэтому ошибка не удивляет.

