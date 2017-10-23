Сериал Star Trek: Discovery продлён на второй сезон

Звездолёт USS Discovery продолжит исследование галактики. Канал CBS заявил о продлении последнего сериала во вселенной Star Trek на второй сезон.

В CBS отметили, что оказался успешным в привлечении новых подписчиков к его потоковой службе All Access и заслужил признание у поклонников и критиков. После премьеры сезона CBS объявил, что количество новых подписок достигло своего самого высокого уровня. Руководство CBS пока не объявило количество эпизодов для второго сезона и примерные сроки выхода нового сезона в эфир.

Сериал Star Trek: Discovery повествует о приключениях экипажа космического корабля USS Discovery, которые происходят в 2255 году, за 10 лет до Star Trek: The Original Series и через 100 лет после Star Trek: Enterprise. Зрители могут наблюдать за Майклом Бёрнэм – опальным офицером Звездного Флота, который служит на борту USS Discovery после начала войны между Федерацией и Империей Клингонов.

На текущий момент CBS показал 6 из 15 эпизодов первого сезона. При этом весь сезон разделён на две «главы». Первые 9 эпизодов демонстрируются еженедельно до ноября, в то время как вторая половина будет представлена в январе 2018 года.

CBS также не указала, в каком направлении будет разворачиваться повествование второго сезона. Актеры ранее отметили, что история первого сезона будет самодостаточной. Оригинальный шоураннер Брайан Фуллер представляет себе Discovery как антологическое шоу, в котором каждый сезон будет разворачиваться в другую эпоху франшизы. От этой идеи, по-видимому, пришлось отказаться, когда Фуллер покинул сериал. Но теперь остается выяснить, могут ли авторы вернуться к ней, поскольку Discovery продолжается.

Источник: The Verge