Сериал «Ведьмак» от Netflix ожидаемо всколыхнул интерес к серии игр студии CD Projekt RED, которая окончательно уладила спор с Анджеем Сапковским
Нам еще предстоит дождаться официальной статистики по просмотрам вышедшего на днях в Netflix «Ведьмака», но уже сейчас можно без каких-либо оговорок сказать, что долгожданная экранизация популярных фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского (дебютный сезон основан на первых двух с половиной книгах) получилась — несмотря на смешанные отзывы критиков, зрители, в том числе и фанаты, в целом восприняли шоу очень хорошо и остались довольными, доказательством чему служат высокие рейтинги (на IMDb — 8,9/10 (более 56 тыс. оценок), на Rotten Tomatoes — 92%, на Metacritic — 7,9/10).
Если сильно захотеть, то сериал можно поругать за многое, но, как известно, придраться можно и к столбу. И хотя шоу Netflix никак не связано с играми CD Projekt RED, оно сумело оказать вполне ожидаемый эффект на работы польской студии — интерес к ним снова резко вырос.
Как свидетельствует статистика Steam Charts, 22 декабря одновременное количество игроков в заключительной части трилогии The Witcher 3: Wild Hunt / «Ведьмак 3: Дикая Охота» поднялось до 48 тыс., что является самым высоким показателем за последние несколько лет. Выше этот показатель был лишь однажды (если не считать пика активности сразу после выхода игры) — в июне 2016 года, когда вышло дополнение «Кровь и вино». Тогда в игру одновременно играли 53 тыс. игроков.
Само собой, праздничные скидки в Steam на все игры серии также стали одним из факторов внезапного всплеска популярности; «Дикая охота» продолжает держаться в топе продаж.
К первым двум играм серии игроки тоже вернулись, хотя и меньше. 23 декабря оригинальный «Ведьмак» достиг 5,5 тыс. одновременных игроков, что является лучшим результатом с мая 2015 года. Результат второй игры скромнее — свыше 3 тыс. одновременных игроков. В последний раз такой результат регистрировался в июне 2017-го.
Очевидно, что на других платформах эффект такой же, да и продажи книг Сапковского, вероятно, тоже пойдут вверх. Теперь ждем обновленной статистик продаж от CD Projekt RED — в июне студия рапортовала о преодолении рубежа в 20 млн копий для «Дикой Охоты» и 40 млн проданных копий для всей серии.
К слову, буквально на днях CD Projekt объявила о заключении нового лицензионного договора с польским писателем Анджеем Сапковским. Напомним, в конце 2018 года автор «Ведьмака» через юристов потребовал у CD Projekt Red компенсацию в размере $16 млн, поскольку трилогия оказалась чересчур успешной. В начале этого года сообщалось, что CD Projekt Red и писатель сумели договориться мирным путем. Тогда же говорилось, что студия все же выплатила писателю некую щедрую компенсацию, но точный ее размер не назывался. И вот сейчас эта договоренность обрела официальное документальное подтверждение. Увы, сумма компенсации по-прежнему не называется, но теперь можно считать конфликт официально разрешенным.
Источник: CD Projekt и Steam Charts