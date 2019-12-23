Сериал «Ведьмак» от Netflix ожидаемо всколыхнул интерес к серии игр студии CD Projekt RED, которая окончательно уладила спор с Анджеем Сапковским





Нам еще предстоит дождаться официальной статистики по просмотрам вышедшего на днях в Netflix «Ведьмака», но уже сейчас можно без каких-либо оговорок сказать, что долгожданная экранизация популярных фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского (дебютный сезон основан на первых двух с половиной книгах) получилась — несмотря на смешанные отзывы критиков, зрители, в том числе и фанаты, в целом восприняли шоу очень хорошо и остались довольными, доказательством чему служат высокие рейтинги (на IMDb — 8,9/10 (более 56 тыс. оценок), на Rotten Tomatoes — 92%, на Metacritic — 7,9/10).

Если сильно захотеть, то сериал можно поругать за многое, но, как известно, придраться можно и к столбу. И хотя шоу Netflix никак не связано с играми CD Projekt RED, оно сумело оказать вполне ожидаемый эффект на работы польской студии — интерес к ним снова резко вырос.

Как свидетельствует статистика Steam Charts, 22 декабря одновременное количество игроков в заключительной части трилогии The Witcher 3: Wild Hunt / «Ведьмак 3: Дикая Охота» поднялось до 48 тыс., что является самым высоким показателем за последние несколько лет. Выше этот показатель был лишь однажды (если не считать пика активности сразу после выхода игры) — в июне 2016 года, когда вышло дополнение «Кровь и вино». Тогда в игру одновременно играли 53 тыс. игроков.

Само собой, праздничные скидки в Steam на все игры серии также стали одним из факторов внезапного всплеска популярности; «Дикая охота» продолжает держаться в топе продаж.