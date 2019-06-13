Продажи третьего «Ведьмака» превысили 20 миллионов копий

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Анонсируя скорый выход знаменитой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt / «Ведьмак 3: Дикая Охота» на Nintendo Switch в рамках проходящей в эти дни игровой выставки E3, польские разработчики из CD Projekt также сообщили о преодолении важного рубежа: с момента выпуска первой части в 2007 году трилогия The Witcher разошлась тиражом в 40 миллионов копий на всех платформах.

Отдельно в CD Projekt отметили, что на заключительную часть трилогии приходится больше половины продаж. То есть, за четыре года игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» разошлась в количестве более 20 млн копий. Напомним, чуть меньше половины копий игры (45%) продано на ПК.

Можно вспомнить, что в последний раз официальной статистикой разработчики делились в финансовом отчете за 2017 год. На тот момент тираж серии составлял 33 миллиона копий.

Результат, безусловно, впечатляет. Спустя четыре года после выхода игра по-прежнему остается актуальной. Остается немного подождать, чтобы узнать, насколько релиз на Nintendo Switch и премьера одноименного сериала от Netflix поможет улучшить успех франшизы.

Источник: pcgamer