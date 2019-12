Рецензия на сериал The Witcher / «Ведьмак» от Netflix

Вышедший десять дней назад фанатский фильм во вселенной «Ведьмака» Pół Wieku Poezji Później – Alzur’s Legacy был только разминкой перед основным блюдом, первым сезоном сериала от Netflix, созданного на основе книг Анджея Сапковского. Что ж, давайте посмотрим, что можно сделать, имея в своем распоряжении суммы, на несколько порядков превосходящие жалкие $26 000, собранных фанатами.

The Witcher / «Ведьмак» Жанр фантастика

Создатель Лорен Шмидт Хиссрих

В ролях Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Джоди Мэй (королева Калантэ), Бьёрн Хлинур Харальдссон (король Эйст), Адам Леви (Мышовур), Мианна Бёринг (Тиссая), Мими Ндивени (Фрингилья), Эмма Эпплтон (княжна Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр), Джои Бэти (Лютик), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Барт Эдвардс (Йож из Эрленвальда), Гая Мондадори (принцесса Паветта) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Что ж, можно с уверенностью сказать, что деньги решают если не все, то очень многое. И какой бы душой и ламповостью ни отличался фильм, снятый поляками, сериал от Netflix выглядит на порядок богаче, целостнее и завершённее. Вместо сюжета, написанного любителями, здесь текст самого маэстро Сапковского, слегка подкорректированный в угоду новой структуре повествования. Вместо драк в исполнении реконструкторов – схватки, поставленные профессионалами, снятые с нескольких камер и удачно смонтированные. Вместо съемок в музее народной архитектуры – работа киношных декораторов и мастеров по визуальным эффектам. Вместо никому не известных актеров – звезды. По крайне мере, одна звезда – Генри Кавилл.

Как оказалось, тридцатишестилетний британский актер – заядлый игрок и большой фанат серии игр The Witcher от польской CD Projekt. The Witcher 3: Wild Hunt актер прошел два с половиной раза, так что когда стало известно о грядущей экранизации, Генри Кавилл сам пришел к Netflix и буквально напросился на эту роль. Самое смешное в этой истории то, что сериал снимается по книгам, о существовании которых актер даже не знал. При подготовке к роли он прочел весь цикл. Что ж, несмотря на некоторые опасения и слишком уж атлетическую фигуру, можно сказать, что с Геральтом в Netflix угадали. Видно, что Генри Кавилл не на шутку проникся этим персонажем, все-таки ему пришлось несколько раз отыгрывать этого героя в RPG, что несомненно накладывает отпечаток. Кроме того, всегда заметно, когда актер хорошо знаком с материалом и болеет за своего героя. Да и фехтовальные сцены с Кавиллом, которому не впервой сниматься в боевиках, оказались на редкость удачными.

Вообще, каст The Witcher от Netflix вызывал массу вопросов у фанатов игр и книжной серии с самого начала. Часть персонажей поклонники приняли благосклонно, часть все же вызывает вопросы. И хотя сериал снят по книгам Сапковского, а не по играм CD Projekt, яркие образы, созданные разработчиками игр, крепко отложились в нашей памяти.

Да, Аня Чалотра не очень похожа на жгучую Йеннифер из серии игр, но к ее трактовке образа достаточно быстро привыкаешь, а в некоторых сценах, в той же телеинтерпретации рассказа «Последнее желание», Йен выглядит очень органично. К тому же, актрисе удалось неплохо показать сложную химию отношений Йеннифер и Геральта, проходящих весь спектр чувств от любви до ненависти.

Фрейя Аллан выглядит несколько старше книжной Цириллы, да и пока что она играет роль испуганной девочки, убегающей от чего-то страшней смерти, так что судить о том, насколько юная актриса справится с этой ролью, мы будем уже во втором сезоне сериала. Некоторые вопросы вызывает Лютик в исполнении Джои Бэти, но болтливость и жизнерадостность этого персонажа подкупают. А вот за кого действительно обидно, так это за Трисс Меригольд. Анна Шаффер – стопроцентное непопадание в образ. Ни в книжный, ни в игровой. Где та тонкая девчонка с копной рыжих волос, которая смеется по любому поводу? В той же Pół Wieku Poezji Później выбор актрисы на эту роль в сто раз лучше.

Стоит вспомнить, что первая книга «Саги о ведьмаке» – это сборник рассказов, события которых связаны краткими интермедиями, но не более того. Они происходят в разное время в разных местах. Авторам сериала необходим был связанный сюжет, поэтому отдельные истории про похождения Ведьмака из «Последнего желания» и «Меча Предназначения» они смикшировали с цельным сюжетом «Крови эльфов» – в каждой серии есть фрагмент о падении Цинтры и рассказ об одном из приключений Ведьмака.

Авторы почему-то решили не датировать каждую из частей, хотя в хронологии вселенной Ведьмака между ними проходят десятки, а порой чуть ли не сотни лет (между обучением Йен в Аретузе и битвой при Содденском холме – 72 года). У неподготовленного же зрителя может сложиться впечатление, что все события происходят чуть ли не одновременно, максимум с разницей в несколько лет. Под конец первого сезона с сумятицей в датах можно худо-бедно разобраться, но осадок все равно остается.

За восемь серий первого сезона The Witcher почти дословно к тексту Сапковского экранизированы несколько рассказов из первых двух сборников. Титульный «Ведьмак», который дал начало всему циклу, причем та самая знаменитая битва со стрыгой снята почти слово в слово с текстом. Один из самых сильных рассказов цикла – «Меньшее зло», с которого собственно и начинается сериал (Эмма Эпплтон из сериала Traitors просто прекрасно попала в образ княжны Ренфри). «Вопрос цены», на котором построено все дальнейшее повествование. «Край света», вот его, по большому счету, можно было бы и пропустить без особого ущерба для сюжета. «Последнее желание» про знакомство Геральта и Йеннифер. «Предел возможного», в котором нам покажут просто прекрасного Борха Три Галки и двух его суровых зерриканок. И, конечно же, «Нечто большее», про встречу Геральта и Цири.

При этом для заполнения пустот понадобилось несколько дополнительных сюжетов. Например, достаточно много экранного времени посвящено обучению Йеннифер в Аретузе, хотя в книгах этому было уделено в лучшем случае пара абзацев. Конечно, расхождения с книжной серией в сериале есть, все-таки другой формат требует иных подходов, но скажите на милость, как получилось, что в битве при Содденском холме нет собственно ни битвы, ни холма? С другой стороны, формат отдельных стычек позволил авторам очень изобретательно показать разнообразные типы магии и противостояния магов Нильфгаарда и Капитула. Опять-таки, даже у Сапковского сведений о той битве очень и очень мало, часто они со слов людей, которые не были на самом поле боя, так что авторы сценария в очередной раз просто заполнили пустоты. Кстати, в битве при Содденском холме видны основное достоинство и недостаток сериала одновременно. Первое – это очень неплохая визуализации магии, второе же – отвратительная, вызывающая буквально физическое неприятие, броня нильфгаардских солдат, которую справедливо сравнивают с… поищите сами в Интернет, боюсь мы не вправе публиковать это на страницах ITC.ua.

Вообще, при впечатляющих средствах, потраченных на сериал, порой The Witcher выглядит достаточно бюджетно. Речь идет в первую очередь о визуализации чудовищ, которая порой падает до уровня начала 2000-х гг. Да, мы понимаем, что The Witcher — это не Star Wars: The Rise of Skywalker, и бюджет на визуальные эффекты здесь был скромнее, но все-таки в сериале о Ведьмаке чудовища должны выглядеть страшными, а не смешными.

Большинство претензий, озвученных выше, это скорее претензии фаната, который хотел бы, чтобы в экранизации любимых книг все было сделано идеально. Обычные же зрители, особенно зрители западные, не знакомые с книгами и играми, получат отличную темную фэнтези, качественную замену завершившегося Game of Thrones. Да и я, в конце концов, проглотил сериал за сутки и с большим удовольствием. Да, недочеты есть, но они не критичные, дух книг Сапковского передан очень неплохо.

The Witcher был продлен на второй сезон еще до выхода на Netflix первого. Так что To Be Continued. Как раз будет время перечитать книги и/или переиграть во все игры, просмотр сериала вызывает именно такое желание.

P.S. Геральт время от времени беседует с Плотвой, за что авторам отдельное спасибо.