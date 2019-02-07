Автор «Ведьмака» больше не имеет претензий к CD Projekt Red, студия все же выплатила писателю некую щедрую компенсацию

Если помните, в октябре прошлого года автор серии романов «Ведьмак» Анджей Сапковский показал себя не с самой хорошей стороны. Писатель через юристов потребовал у студии CD Projekt, подарившей миру замечательную серию ролевых игр Геральте из Ривии, дополнительно около $16 млн лицензионных отчислений, сверх той суммы, которая была оговорена ранее в рамках соответствующего лицензионного договора. Еще тогда CD Projekt, не скрывая своего возмущения и разочарования, заявляла о намерении разрешить эту неприятную ситуацию мирным путем. Последние данные говорят о том, что в этой истории можно ставить точку.

Никаких публичных заявлений пока не было, но польский ресурс Puls Biznesu со ссылкой на собственные источники сообщил, что конфликт полностью улажен. То есть, сторонам удалось прийти к соглашению.

Условия урегулирования не разглашаются. Но очевидно, что CD Projekt заплатит Сапковскому некую сумму. Также очевидно, что это явно не $16 млн, которые озвучивались изначально, но сумма компенсации, как сообщается, приличная, раз в Сапковский согласился ее принять в обмен на мирное урегулирование спора.

P.S. В сети уже появились шутки на тему того, что когда будущий сериал Netflix по «Ведьмаку» сорвет кассу, то Сапковский потребует дополнительную компенсацию и у стримингового сервиса.

Источник: TechPowerUp