Сервис Bolt Food расширяет зону покрытия в Киеве, включая новые районы правого и левого берега (но пока без Троещины)

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Сервис Bolt Food объявил о расширении зоны доставки еды. Начиная с сегодняшнего дня, 29 декабря 2020 года, сервис будет доступен на левом берегу Днепра в Киеве, а также в новых районах правого берега. В частности, еду из ресторанов теперь смогут заказать жители левобережных районов Киева — Дарницкого (Русановка, Березняки), Деснянского (Лесной массив) и Днепровского (Позняки, Осокорки, Харьковский массив). Зона доставки на правом берегу также расширяется и кроме центральных районов теперь будет включать Теремки и Петровку.

В приложении Bolt Food доступны меню из таких ресторанов, как KFC, «Пузата хата», «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет», Meiwei, «БагатоЛосося», Musafir, Cinnabon, «Duck, please», и других заведений. Список ресторанов обещают регулярно расширять.

«Тестовый период услуги Bolt Food был очень успешным. Мы получили отличные результаты работы и расширяем зону своего покрытия. Команда Bolt будет и в дальнейшем изучать потребности пользователей, чтобы своевременно предлагать им нужные сервисы», — отметил Игорь Шрамко, региональный менеджер Bolt Food в Украине.

Напомним, что сервис доставки еды Bolt Food появился в Киеве в конце октября 2020 года. В ноябре компания запустила «зеленую» инициативу, направленную на снижение количества отходов, предложив курьерам Bolt Food сдавать старые сумки любого бренда в обмен на новые сумки Bolt.

Источник: Bolt Food