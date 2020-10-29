Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве





Компания Bolt заявила о запуске сервиса доставки еды Bolt Food в Киеве, Украина стала 15 страной, где была запущена данная услуга. В период запуска услуга доставки будет бесплатной, далее её стоимость обещают удерживать в среднем на 10-15% ниже, чем в других подобных сервисах.

К платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, «Пузата Хата», «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет», Meiwei, «БагатоЛосося», «Musafir», «Cinnabon», и другие. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн.

В период запуска доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева. Со временем зона покрытия будет расширяться. Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут. В целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― производиться с помощью банковской карты.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если у пользователя уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

«Уже более 2 млн людей пользуется платформой Bolt в Украине. Именно для них мы каждый день работаем над улучшением качества и расширением спектра услуг. У нас огромный опыт в сфере заказа поездок, который стал основой для запуска Bolt Food в Киеве. Мы хотим, чтобы наш новый сервис понравился пользователям и занял лидирующее место на украинском рынке доставки еды», ― сообщил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

«Компания Bolt быстро реагирует на вызовы, которые диктует время. Мы позаботились о том, чтобы контакт курьеров с персоналом ресторанов и пользователями сервиса был минимальным. Это важная мера безопасности в период пандемии. Поэтому сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой», ― прокомментировал Игорь Шрамко, региональный менеджер Bolt Food.

Напомним, что услугами Bolt пользуется более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов. В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице и во Львове.

Источник: Bolt