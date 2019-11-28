Сервис PlayGalaxy Link стал доступен для Galaxy S10, в следующем месяце добавится поддержка других моделей смартфонов

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Компания Samsung расширила сферу применения сервиса PlayGalaxy Link, который тем не менее всё ещё находится в статусе бета-версии. Напомним, этот сервис позволят транслировать игровой процесс с компьютера на совместимый смартфон линейки Galaxy.

Первыми воспользоваться сервисом PlayGalaxy Link смогли владельцы смартфонов Galaxy Note10 и Note10+. Теперь к ним присоединились и пользователи устройств серии Galaxy S10. В начале декабря перечень поддерживаемых устройств также пополнится моделями Galaxy S9, Note9, A90 и Fold.

Помимо расширения модельного ряда поддерживаемых устройств компания Samsung также расширила и перечень стран, где можно воспользоваться сервисом. Если первоначально он работал только в США и Южной Корее, то теперь к ним добавлены Великобритания, Канада, Италия, Нидерланды, Франция, Сингапур и Россия.

Поскольку при использовании сервиса игра запускается на компьютере, PlayGalaxy Link обеспечивает высокую производительность и высокое качество графики, не нагружая при этом процессор и батарею мобильного устройства. Для обеспечения минимальных задержек могут использоваться беспроводные соединения Wi-Fi, 4G или 5G. Также можно использовать игровые контроллеры, подключаемые через Bluetooth или проводное соединение.

Источник: gsmarena