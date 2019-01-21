Сервис Uber Eats заработает в Киеве уже до конца месяца

Судя по всему, длительный период ожидания запуска сервиса Uber Eats в Киеве подходит к концу. Напомним, UberEATS (Uber Eats) — это платформа для доставки еды из местных ресторанов водителями и курьерами сервиса Uber. С помощью приложения пользователь выбирает необходимый ресторан, определяется с блюдами с помощью меню, а также оплачивает заказ — доставку в обычных условиях обещают в течение получаса.

Первоначально о планах по запуску Uber Eats в Украине стало известно ещё в феврале 2018 года. В марте эти слухи получили официальное подтверждение, а в качестве примерных сроков запуска называлось лето 2018 года. Но лето минуло, а сервис Uber Eats в Украине так и не заработал. Уже зимой 2019 года снова заговорили о грядущем запуске сервиса доставки еды из ресторанов. А теперь появились более конкретные сведения о сроках его внедрения.

Как сообщает ресурс AIN, сервис Uber Eats будет запущен в Киеве до конца января. Об этом сообщил источник в компании Uber Drive, которая является партнером Uber в Украине. Запуск будет постепенным. Сначала сервис Uber Eats заработает только в центральной части Киева. На старте обещают подключить более 100 ресторанов. Недавно сервис получил руководителя, им стал Антон Шулык. В настоящее время в сервис набирают курьеров. Планируется внедрить несколько вариантов доставки: на мото/вело транспорте, а также на автомобиле. Доход составит от 11 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц.

Источник: AIN