Сервис Uber Eats в Украине назначил руководителя, доставка еды на дом скорее всего заработает уже в текущем году

В прошлом году мы несколько раз писали о скором запуске сервиса Uber Eats в Украине, однако по неизвестным широкой публике причинам это событие так и не произошло. Впрочем, после запуска конкурирующего сервиса Glovo, который уже договорился с McDonald’s о быстрой доставке еды на дом в Киеве, компания Uber явно активизировала свои усилия и даже нашла руководителя.

По данным издания AIN.UA, сервис по доставке еды Uber Eats в Украине возглавит Антон Шулык, который ранее работал в компаниях KPMG Ukraine и CIVITTA. Антон опубликовал на собственной facebook-странице информацию о том, что приступает к работе, за день до наступления Нового года. В данный момент Uber Eats также подыскивает кандидата на должность Senior Account Executive для работы в Киеве, при этом в качестве контактного лица указан почтовый адрес Шулыка.

Интересно, что еще в марте прошлого года генеральный менеджер Uber в регионе Центральная и Восточная Европа Алексей Стах обещал, что Uber Eats запустится в Украине в начале лета 2018 года, первым городом присутствия должен стать Киев.

«Мы стремимся инвестировать в наш бизнес и запускать новые услуги в Украине. Мы знаем, что в стране существует огромный спрос на простые, удобные и надежные услуги по доставке еды и мы с нетерпением ждем возможности представить украинским пользователям Uber Eats», – отметила пресс-служба Uber в комментарии AIN.UA.

Точная дата запуска сервиса Uber Eats в Украине все еще неизвестна, однако с высокой долей уверенности можно предположить, что он начнет работать в этом году.

Напомним, что UberEATS (Uber Eats) — это платформа для доставки еды из местных ресторанов водителями и курьерами сервиса Uber. С помощью приложения пользователь выбирает необходимый ресторан, определяется с блюдами с помощью меню, а также оплачивает заказ. Далее заказ поступает к свободному водителю Uber, которому достаточно подъехать в ресторан, забрать блюда и доставить их клиенту.

Источник: AIN.UA