Сервис UberEats запустится в июле только в центре Киева, комиссия для ресторанов составит 40%, доставлять заказы будут мото- и велокурьеры

Как вы уже знаете, запуск Uber Eats в Киеве — дело решенное, однако подробности об условиях работы сервиса по доставке еды на рынке Украины пока официально не оглашались. Издание Retailers решило исправить этот недочет и опросило украинских рестораторов, с которыми Uber уже начал вести переговоры о сотрудничестве.

По их словам, на первом этапе в июле текущего года сервис Uber Eats планирует доставлять еду только в пределах центра столицы, затем покрытие должно расшириться на более отдаленные районы и только в третьей волне он должен добраться до левого берега Киева. При этом ресторанам предлагается подключиться к сервису за комиссию в 40% от суммы заказа.

Сервис UberEats планирует самостоятельно доставлять 100% своих заказов, для чего ему потребуется порядка 600 мото- и велокурьеров. В данный момент сервис подыскивает подрядчика, который сможет обеспечить такое количество курьеров. Также к некоторым киевским ресторанам обращались за консультацией представители Uber Drive, уточняя подробности работы их доставки, включая пиковые часы в ресторанах, используемый транспорт и т.д.

Директор по маркетингу сети ресторанов Mister Cat Сергей Чайка, с которым уже пообщались представители Uber заявил, что комиссия в размере 40% от суммы заказа является слишком высокой и не будет выгодной для участников рынка. Другие представители индустрии отметили, что озвучивалась комиссия порядка 35-40%, так что ее размер вполне может зависеть от размеров ресторанной сети — крупные игроки наверняка смогут получить более весомую скидку. При этом представители сетей Salateira, Pesto Cafe, Mafia, Milk Bar отметили, что к ним пока не обращались с предложением сотрудничества.

По данным исследовательской компании Euromonitor International, в 2016 году общий объем рынка доставки еды в Украине составил 2,38 млрд грн. В 2017 году, по предварительным подсчетам, он увеличился до 2,48 млрд грн. В компании Eda.ua ранее отмечали, что больше половины заказов оформляются напрямую в ресторанах, а через агрегаторы заказывают около 20–25%.

Напомним, что в марте текущего года Uber официально подтвердил расширение сервиса Uber Eats на 100 новых городов в 2018 году, включая Киев, пообещав запустить его в столице Украины уже в начале лета. В данный момент открытый в 2014 году сервис Uber Eats работает примерно в 200 крупных городах мира, из которых только 45 являются прибыльными для данного сервиса (в первый год работы прибыльными были только 3 города из 50).

Источник: Retailers