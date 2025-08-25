Новости Кино 25.08.2025 comment views icon

Сериал "Декстер: Первородный грех" закрыли после объявления о 2-м сезоне

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Передумали: Paramount отменила работу над вторым сезоном сериала «Декстер: Первородный грех» после того, как в апреле публично объявила о продолжении.

По словам Variety, на самом деле все это время сериал «находился на паузе» и никаких планов по съемкам не было. Первый и, как сейчас оказалось, последний сезон «Первородного греха» дебютировал в декабре 2024 года и завершился в феврале.

Действие сериала «Декстер: Первородный грех» происходит в 1991 году и рассказывает историю происхождения убийцы убийц Декстера Моргана, молодую версию которого сыграл Патрик Гибсон. Майкл Холл озвучивал внутренний монолог персонажа, а среди остального актерского состава появлялись Молли Браун, Кристина Милиан, Кристиан Слейтер, Джеймс Мартинес, Алекс Шимидзу, Рино Уилсон, приглашенная звезда Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси.

Отметим, что «Первородный грех» получил 70% и 78% от критиков и аудитории на Rotten Tomatoes — скромно, но не катастрофично.

Решение об отмене шоу приняли вскоре после слияния Skydance и Paramount, вместо этого команда решила сосредоточиться на более успешном «Декстер: Воскрешение». Работа над сценариями второго сезона стартует уже «в ближайшее время».

Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение» / Paramount+

«Декстер: Воскрешение» является продолжением «Декстера» и «Новой крови», где Холл повторяет свою роль Декстера Моргана. Первый сезон оценили в 94% на Rotten Tomatoes, а дебютный эпизод посмотрели 4,4 млн зрителей за неделю на разных платформах. В официальной украинской озвучке сериал можно посмотреть на Киевстар ТВ и Megogo.

Сюжет «Воскрешения» стартует с событий, показанных в финале мини-сериала «Декстер: Новая кровь»: после того, как Гаррисон стреляет в отца в Айрон-Лейк, тяжело раненный Декстер Морган борется за свою жизнь и в итоге выживает. Среди остального актерского состава появляются Дэвид Зайяс, Джек Олкотт, Джеймс Ремар, Ума Турман и Питер Динклэйдж, а также Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и др. Режиссерами ленты выступили Маркос Сиега и Моника Раймунд.

«Это тот Декстер, возвращение которого мы хотели увидеть с момента окончания оригинального сериала в 2013 году. Он также развивает историю дальше, полный острых ощущений, черного юмора, захватывающей и драматической истории, а также еще одной выдающейся игры Майкла Холла», — писал Кейд Ондер из ComicBook.

