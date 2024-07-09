Сериал «Нуар» о Человеке-пауке на пенсии — это «смесь поп-арта и минимум насилия» по Николасу Кейджу

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Актер Николас Кейдж поделился информацией о своем участии в предстоящем спин-оффе, посвященном Человеку-пауку Нуар. Актер, который впервые озвучил этого персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Вокруг вселенной», теперь готовится воплотить его в живом исполнении.

Кейдж рассказал в интервью New Yorker о том, что можно ожидать от сериала. Он анонсировал восемь эпизодов, которые поразят зрителей уникальным визуальным стилем. Актер подчеркнул, что создатели будут черпать вдохновение из поп-арта, в частности из ярких работ Роя Лихтенштейна. Также Николас Кейдж раскрыл свое видение роли Человека-паука Нуар, подчеркнув, что его привлекает не насилие, а фантастический аспект персонажа. «Меня не очень интересуют роли, построенные на жестокости», — отметил актер.

Сериал о Человеке-пауке Нуар впервые анонсировали в феврале 2023 года, но участие Кейджа подтвердили только в мае 2024. Над проектом работают сценарист «Мачо и ботан 2» Орен Узиель и шоураннер «Карателя» Стив Лайтфут. В команду исполнительных продюсеров вошли Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль и Гарри Брэдбир.

Согласно официальному описанию, сериал будет рассказывать «о пожилом частном детективе, который переживает не лучшие времена в Нью-Йорке 1930-х годов. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью единственного супергероя города». Это будет первое появление Человека-паука Нуар в живом исполнении, поэтому зрители могут ожидать чего-то свежего и необычного. К сожалению, дату выхода сериала пока не объявили.

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Источник: Gamesradar, Newyorker

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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