Ніколас Кейдж зіграє альтернативну версію Людини-Павука в серіалі «Нуар» для Amazon

Актор раніше озвучував «нуарного» Спайдермена в анімаційному фільмі «Людина-павук: Навколо Всесвіту», який отримав «Оскар», а нині втілить «живу» версію на екрані.

Серіал «Нуар», замовлений для MGM+ та Amazon Prime Video, залучив до головної ролі Ніколаса Кейджа — однак, за даними Variety, перебував у розробці ще задовго до угоди, в лютому 2023 року.

«Надзвичайно талановитий Ніколас Кейдж є ідеальним вибором для нашого нового супергероя», — сказав Вернон Сандерс, голова відділу телебачення Amazon MGM Studios.

Згідно з офіційним синопсисом, «Нуар» розповість історію «підстаркуватого детектива-невдахи з Нью-Йорку 1930-х років, який змушений боротися зі своїм минулим у статусі єдиного супергероя міста».

Співавторами та виконавчими продюсерам шоу виступають Орен Уізл та Стів Лайтфут — у співпраці з командою «Людина-павук: Навколо Всесвіту» у складі Філа Лорда, Крістофера Міллера та Емі Паскаль. Гаррі Бредбір також стане виконавчим продюсером і режисером перших двох епізодів.

«Ніхто інший не зміг би надати стільки пафосу, болі та сердечності цьому незвичайному персонажу», — сказала Кетрін Поуп, президент Sony Pictures Television Studios.

Робота в «Нуарі» — це перша звичайна телевізійна роль в кар’єрі Кейджа, давно визнанного за роботу в кіно (він отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Покидаючи Лас-Вегас»).

«Нуар» — вже другий проект Sony-Marvel, який отримав зелене світло на Amazon. Раніше компанія оголосила, що продовжує роботу над серіалом «Шовк: Товариство павуків» від шоураннера Анджели Канг, а також працює над кількома іншими шоу (наразі невідомо, які саме персонажі будуть там представлені — Sony контролює понад 900 персонажів, пов’язаних із франшизою про Людину-павука).

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У минулому Sony випустила кілька живих фільмів про Людину-павука, а зараз працює з Marvel Studios над перезапуском франшизи фільмів із Томом Голландом у головній ролі через Columbia Pictures. На сьогодні студія також випустила ігрові фільми «Веном» і його продовження «Карнаж» з Томом Гарді, «Морбіус» з Джаредом Лето та багатостраждальну «Мадам Веб» з Дакотою Джонсон. Наразі триває робота над третім «Веномом», а також кіноверсіями «Крейвена-Мисливця» з Аароном Тейлор-Джонсоном.