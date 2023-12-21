Новости Кино 21.12.2023 в 19:20 comment views icon

Сериал по Fallout, сериальный перезапуск «Мистер и миссис Смит», продолжение «Внешние сферы» и другие будущие релизы Amazon Prime Video 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил промо-видео, посвященное будущим фильмам и сериалам, которые выйдут на платформе в следующем году. Большинство проектов в подборке представляют собой новинки. Вместе с тем есть сериал Invincible, предлагающий вторую часть второго сезона и еще несколько новых сезонов существующих сериалов.

Начинается промо с кадров предстоящего сериала Fallout по одноименной ролевой игре. После недавнего трейлера новое видео кажется слишком коротким и небогатым на детали.

Кроме Fallout, в следующем году Amazon Prime Video будет привлекать зрителей следующими фильмами и сериалами:

  • Upgraded (новый фильм)
  • Mr. and Mrs. Smith (новый сериал)
  • Musica (новый фильм)
  • Outer Range (новый сезон)
  • Foe (новый фильм)
  • Ricky Stanicky (новый фильм)
  • Them (новый сезон)
  • Role Play (новый фильм)
  • Invincible (сезон 2, часть 2)
  • The Boys (новый сезон)
  • Road House (новый фильм)
  • This Is Me Now: The Film (новый фильм)
  • The Underdoggs (новый фильм)
  • Expats (новый сериал)
  • The Idea of You (новый фильм)
  • Reina Roja (новый сериал)
  • Hazbin Hotel (новый сериал)
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