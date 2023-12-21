Сериал по Fallout, сериальный перезапуск «Мистер и миссис Смит», продолжение «Внешние сферы» и другие будущие релизы Amazon Prime Video 2024 года

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил промо-видео, посвященное будущим фильмам и сериалам, которые выйдут на платформе в следующем году. Большинство проектов в подборке представляют собой новинки. Вместе с тем есть сериал Invincible, предлагающий вторую часть второго сезона и еще несколько новых сезонов существующих сериалов.
Начинается промо с кадров предстоящего сериала Fallout по одноименной ролевой игре. После недавнего трейлера новое видео кажется слишком коротким и небогатым на детали.
Кроме Fallout, в следующем году Amazon Prime Video будет привлекать зрителей следующими фильмами и сериалами:
- Upgraded (новый фильм)
- Mr. and Mrs. Smith (новый сериал)
- Musica (новый фильм)
- Outer Range (новый сезон)
- Foe (новый фильм)
- Ricky Stanicky (новый фильм)
- Them (новый сезон)
- Role Play (новый фильм)
- Invincible (сезон 2, часть 2)
- The Boys (новый сезон)
- Road House (новый фильм)
- This Is Me Now: The Film (новый фильм)
- The Underdoggs (новый фильм)
- Expats (новый сериал)
- The Idea of You (новый фильм)
- Reina Roja (новый сериал)
- Hazbin Hotel (новый сериал)