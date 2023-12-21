Сериал по Fallout, сериальный перезапуск «Мистер и миссис Смит», продолжение «Внешние сферы» и другие будущие релизы Amazon Prime Video 2024 года

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил промо-видео, посвященное будущим фильмам и сериалам, которые выйдут на платформе в следующем году. Большинство проектов в подборке представляют собой новинки. Вместе с тем есть сериал Invincible, предлагающий вторую часть второго сезона и еще несколько новых сезонов существующих сериалов.

Начинается промо с кадров предстоящего сериала Fallout по одноименной ролевой игре. После недавнего трейлера новое видео кажется слишком коротким и небогатым на детали.

Кроме Fallout, в следующем году Amazon Prime Video будет привлекать зрителей следующими фильмами и сериалами: