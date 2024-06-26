Сериал по комиксу DC «Зеленый фонарь» выйдет на HBO в 8 эпизодах

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Сериал «Зеленый фонарь» получил «зеленый свет» от HBO, как бы это странно ни звучало.

HBO заказал производство сериала из 8 эпизодов по комиксам DC «Зеленый фонарь». Руководить проектом будет Крис Манди («Настоящий детектив 4», «Озарк»), а в качестве соавторов выступают Дэймон Линделоф («Оставленные») и Том Кинг («Мистер Чудо», «Супердевушка»).

Сериал «Зеленый фонарь» расскажет о Хэле Джордане и Джоне Стюарте, двух членах Корпуса Зеленых Фонарей — межгалактической команды, которой поручено защищать конкретную сферу космоса от зла с помощью колец, которые дарят сверхчеловеческие силы.

Хэл Джордан, бывший военный летчик, был впервые изображен Райаном Рейнольдсом в фильме «Зеленый фонарь» 2011 года. Военный ветеран Джон Стюарт — один из первых темнокожих героев DC.

Другой участник команды «Фонарей» Гай Гарднер появится в новому «Супермене» Джеймса Ганна 2025 года — в исполнении Натана Филлиона.

«Зеленый фонарь» (но, вероятно, сериал получит название «Фонари») изначально должен был выходить под брендом Max Original, однако, согласно новому разграничению, это и другие крупные названия будут обозначаться как HBO Originals.

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Джеймс Ганн и Питер Сафран впервые объявили о своем намерении создать сериал «Зеленый фонарь» еще в январе 2023 года и позиционировали его как «большое событие для контента HBO», подобное «Настоящему детективу».

Источник: Variety, Deadline

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