Сериал «Пингвин» дебютировал с 97% на Rotten Tomatoes: «Идеальная криминальная драма с духом клана Сопрано»

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Первые рецензии на сериал «Пингвин» получились чрезвычайно положительными — критики называют творение HBO/Max «идеальной криминальной драмой» и «пятизвездочной адаптацией комиксов», которая понравится даже тем, кто устал от супергероики.

На данный момент на Rotten Tomatoes у «Пингвина» 97% «свежести» на основе 45 обзоров профильных изданий. В основном критики восхваляют великолепную актерскую игру Колина Фаррелла, которой не помешал тяжелый костюм, и интересное повествование, несмотря на отсутствие Темного рыцаря. Наряду с этим в некоторых рецензиях жалуются на отсутствие креативности шоураннеров. Вот несколько цитат из обзоров:

Амон Варман, Empire: «Спинофф, в котором возвращение в Готэм кажется нужным и заслуженным, благодаря великолепным выступлениям Колина Фаррелла и Кристин Миллиоти».

Мартин Робинсон, London Evening Standard: «Это сериал с пятью звездами, который точно понравится поклонникам фильмов о мафии. Такой себе американо-итальянский гангстерский Пингвин».

Уильям Малали, The National: «Это шоу, которое можно рекомендовать даже тем, кто страдает от чрезвычайных случаев супергеройской усталости».

Дэниел Финберг, Hollywood Reporter: «Как и во многих сериалах такого типа, шоу угощает нас яркими угрозами, садистскими пытками и предполагаемыми изменами, поданными профессионально, но недостаточно креативно».

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Джейкоб Фишер, DiscussingFilm: «»Пингвин» — это великолепно сделанный криминальный триллер, который превращает Пингвина Колина Фаррелла в одного из лучших злодеев из комиксов всех времен».

Лоренце Моцафари, DigitalSpy: «»Пингвин» — это духовное продолжение «Клана Сопрано», на которое мы и не надеялись».

В сериале «Пингвин», которым руководит Лорен Лефранк, Колин Фаррел повторяет свою роль злодея из «Бэтмена» Мэтта Ривза и пытается взять контроль над Готэмом. Кристин Миллиоти предстает в роли Софии Фальконе, Клэнси Браун играет Сальваторе Марони, а Майкл Зеген и Майкл Келли воплотили на экране персонажей Альберто Фальконе и Джонни Витти соответственно.

Шоу дебютирует с первым эпизодом на HBO и Max уже 19 сентября — остальные серии будут выходить каждый четверг, до 10 ноября включительно.

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