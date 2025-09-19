Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" получит 3-й сезон

Marvel и Disney+ продлили сериал «Сорвиголова» на третий сезон, съемки начнутся в 2026 году — в то время, как второй будет транслироваться в эфире.

Публично звезды «Сорвиголовы» разошлись во мнениях насчет продолжения: Чарли Кокс, играющий главного героя Мэтта Мердока, говорил, что второй сезон «станет финальным»; тогда как Винсент Д’Онофрио, вернувшийся к роли злодея Уилсона Фиска, заявил, что у сериала «хорошие шансы» на третий сезон. В конце концов, в Marvel официально подтвердили предположение второго.

«Сорвиголова: Рожденный заново» — это продолжение отмененного 7 лет назад сериала Netflix, но уже в видении Marvel. Несмотря на многочисленные производственные проблемы и смены съемочной команды, релиз получился неплохим: пока удерживает 87% от критиков и 78% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также стал лучшей сериальной премьерой Disney+ в 2025 году с 7,5 млн зрителей за первые пять дней.

В первом сезоне нам показали Фиска, который прокладывает себе путь от гангстера до автократического мэра Нью-Йорка. Мердок тем временем влюбляется в терапевтку, которая в конце концов становится союзницей в администрации Уилсона. Также в конце сезона появился Каратель Джона Бернтала, который, в конце концов, сбежал из престижной тюрьмы Фиска «Ред Хук».

Второй сезон «Сорвиголовы» стартует в 2026 году (тогда же начнутся съемки третьего). Его рекламируют, как более полноценный и разработанный «согласно новой концепции шоу». Фаны надеются, что это обеспечит более целостный сюжет и частые появления уже знакомых персонажей, в частности Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Пойндекстера (Уилсон Бетел).

Известно, что во втором сезоне появится Джессика Джонс в исполнении Кристин Риттер, открывая возможности для возвращения других персонажей из сериала «Защитники» от Netflix. К тому же руководитель телевизионного направления Marvel Брэд Виндербаум намекал, что Элден Хэнсон, получивший камео в роли Фогги Нельсона в переснятом пилотном эпизоде, также появится в «определенном виде».

Кроме второго и третьего сезонов «Сорвиголовы», Marvel работает над спецвыпуском о Карателе — сценарий к нему пишут сам Бернтал вместе с режиссером Рейнальдо Маркусом Грином.

Источник: Deadline, Variety, IGN