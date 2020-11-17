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Сеть IONITY начала устанавливать зарядные станции для электромобилей на площадках «Укртелекома» (в Киеве их уже семь)

Сеть IONITY начала устанавливать зарядные станции для электромобилей на площадках «Укртелекома» (в Киеве их уже семь)

Сеть IONITY начала устанавливать зарядные станции для электромобилей на площадках «Укртелекома» (в Киеве их уже семь)


Компания «Укртелеком» заявила о сотрудничестве с сетью электрических зарядных станций «IONITY», которая начала размещать свои зарядные станции для электромобилей на площадках Укртелекома в рамках нового проекта по использованию инфраструктуры компании, которая высвобождается благодаря технологической модернизации.

По состоянию на начало ноября 2020 года установлено 7 зарядных станций «IONITY» в Киеве. Таким образом владельцы электромобилей смогут подзарядиться по адресам: ул. Героев Севастополя 39/8, пер. Патриарха Мстислава Скрипника 18 (Соломенский р-н), бул. Бучмы Амвросия, 5 (Днепровский р-н), ул. Милютенко, 29 (Деснянский р-н). Вскоре зарядные станции также появятся на ул. Макеевская, 3 (Оболонский р-н), Стратегическом шоссе, 21а (Голосеевский р-н) и по другим адресам столицы.

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В Укртелекоме отметили, что учитывая мировые тренды и быстрое развитие рынка электромобилей в Украине, спрос на электрические зарядные станции общего пользования будет только расти. В компании считают это направление бизнеса очень перспективным и эффективным инструментом использования своей инфраструктуры, а также рады присоединиться к поддержке «зеленых технологий».

Отметим, что «IONITY» является крупнейшим инвестиционным проектом в области размещения и управления сетью зарядных станций для электромобилей в Украине. Сегодня сеть IONITY насчитывает более 550 зарядных станций по всей стране. В подавляющем большинстве они расположены в Киеве, Днепре, Львове, Житомире, Виннице и на основных автодорогах страны. Большинство из установленных станций — зарядные станции переменного тока (AC), однако встречаются и скоростные станции постоянного тока (DС).

Источник: Укртелеком

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