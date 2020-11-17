Сеть IONITY начала устанавливать зарядные станции для электромобилей на площадках «Укртелекома» (в Киеве их уже семь)

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Компания «Укртелеком» заявила о сотрудничестве с сетью электрических зарядных станций «IONITY», которая начала размещать свои зарядные станции для электромобилей на площадках Укртелекома в рамках нового проекта по использованию инфраструктуры компании, которая высвобождается благодаря технологической модернизации.

По состоянию на начало ноября 2020 года установлено 7 зарядных станций «IONITY» в Киеве. Таким образом владельцы электромобилей смогут подзарядиться по адресам: ул. Героев Севастополя 39/8, пер. Патриарха Мстислава Скрипника 18 (Соломенский р-н), бул. Бучмы Амвросия, 5 (Днепровский р-н), ул. Милютенко, 29 (Деснянский р-н). Вскоре зарядные станции также появятся на ул. Макеевская, 3 (Оболонский р-н), Стратегическом шоссе, 21а (Голосеевский р-н) и по другим адресам столицы.

В Укртелекоме отметили, что учитывая мировые тренды и быстрое развитие рынка электромобилей в Украине, спрос на электрические зарядные станции общего пользования будет только расти. В компании считают это направление бизнеса очень перспективным и эффективным инструментом использования своей инфраструктуры, а также рады присоединиться к поддержке «зеленых технологий».

Отметим, что «IONITY» является крупнейшим инвестиционным проектом в области размещения и управления сетью зарядных станций для электромобилей в Украине. Сегодня сеть IONITY насчитывает более 550 зарядных станций по всей стране. В подавляющем большинстве они расположены в Киеве, Днепре, Львове, Житомире, Виннице и на основных автодорогах страны. Большинство из установленных станций — зарядные станции переменного тока (AC), однако встречаются и скоростные станции постоянного тока (DС).

Источник: Укртелеком