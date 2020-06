Сеть McDonald’s Украина отказалась от пластиковых стаканов для холодных напитков в пользу бумажных, это уменьшит потребление пластика на 10 тонн в месяц

Помимо цифровой техники и технологий мы уделяем внимание и другим темам, оказывающим влияние на повседневную жизнь украинцев — и экология как раз одна из таких тем. Именно поэтому мы не смогли пройти мимо сообщения сети заведений быстрого питания McDonald’s Украина, которая объявила об отказе от пластиковых стаканов в пользу бумажных. Это решение позволит уменьшить ежемесячное потребление пластика на 10 тонн.

С середины июня сеть заведений быстрого питания McDonald’s начала постепенно переходить на бумажные стаканы для холодных напитков: лимонадов, шейков и газированных напитков. Традиционно они подавались в пластиковых стаканах, тогда как для горячих напитков использовались бумажные стаканы.

Бумажные стаканы для напитков McDonald’s Украина производятся из 100% целлюлозы из сертифицированного сырья PEFC финской компанией Huhtamäki. Участие в Программе одобрения лесной сертификации (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) означает, что заготовка древесины не угрожает биоразнообразию и не уменьшает производительность и экологические функции лесов.

Отказ от пластиковых стаканов является частью глобального обязательства компании McDonald’s до 2025 года полностью перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого, сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Кроме того, все упаковочные материалы из ресторанов должны пойти на вторичную переработку.

В McDonald’s отметили, что ежемесячно с кухонь ресторанов идут на переработку пищевые отходы, более 70 тонн бумаги и свыше 5 тонн пластика. В 2019 году компания отказалась от пластиковых крышечек для МакФлури, что позволило уменьшить количество отходов на 27,5 тонны пластика в год.

Источник: McDonald’s Украина