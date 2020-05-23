Сезонный пропуск Civilization VI — New Frontier Pass добавит в игру 8 новых цивилизаций, 9 лидеров, 6 режимов и другие материалы

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Практически одновременно с бесплатной раздачей игры Civilization VI в Epic Games Store разработчик Firaxis Games и издатель 2K объявили о выходе сезонного пропуска New Frontier Pass для этого проекта. Он предлагает пользователям 8 новых цивилизаций, 9 лидеров и новые игровые материалы, в том числе 6 специальных игровых режимов.

Civilization VI — New Frontier Pass включает 6 наборов дополнений, которые будут выходить каждые 2 месяца вплоть до марта 2021 года. При этом первое дополнение Maya & Gran Columbia Pack уже доступно пользователям. Оно приносит в игру 2 новые цивилизации, 2 лидера, новый игровой режим, новые города-государства, ресурсы и чудеса природы. Для игры в новом игровом режиме необходимо дополнение Civilization VI: Gathering Storm.

Второй набор Ethiopia Pack выйдет в июле 2020 года и добавит новую цивилизацию с новым лидером, новый игровой режим, новый район и два новых здания. Для игры в новом игровом режиме необходимо одно из дополнений дополнение Civilization VI: Rise and Fall или Gathering Storm.

Затем будут выходить следующие наборы, которые пока не получили официальных названий:

Pack 3: 2 новые цивилизации, 2 лидера, новый игровой режим (потребуется одно из дополнений дополнение Civilization VI: Rise and Fall или Gathering Storm), новые чудеса света и новая карта. Набор выйдет в сентябре 2020 года.

Pack 4: новая цивилизация и лидер, новый игровой режим, новые города-государства и большое количество великих людей. Набор выйдет в ноябре 2020 года.

Pack 5: новая цивилизация, два лидера (для игры за нового лидера необходимо дополнение Civilization VI: Rise and Fall), новый игровой режим, новый район и два новых здания. Набор выйдет в январе 2021 года.

Pack 6: новая цивилизация и лидер, новый игровой режим, новые чудеса света и новая карта. Набор выйдет в марте 2021 года.

Дополнительно отмечается, что новые игровые режимы могут включать в себя дополнительные материалы, в том числе новые юниты, здания и улучшения. Активировав их при создании игры, пользователи смогут существенно изменить ее правила, что позволит разнообразить геймплей.

При покупке сезонного пропуска Civilization VI — New Frontier Pass пользователи получат эксклюзивный бонус: 2 набора персон с Теодором Рузвельтом и Екатериной Медичи. Таким образом, играя за Америку и Францию, пользователи смогут выбирать этих новых лидеров с новыми способностями. Отмечается, что наборы Persona Pack доступны только владельцам New Frontier Pass. Они будут опубликованы одновременно со вторым набором дополнений в июле 2020 года.

Источник: civilization