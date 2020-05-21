Epic Games Store бесплатно раздает Civilization VI





Недавняя утечка списка бесплатных игр Epic Games Store оказалась правдивой — в 18:00 магазин обновил соответствующий раздел и следующей «тайной» раздачей, пришедшей на смену, гангстерской саге Grand Theft Auto V, стала признанная Civilization VI. Последнюю часть знаменитой стратегической серии от Firaxis Games можно будет забрать бесплатно вплоть до следующего четверга, 28 мая.

Как обычно, от пользователя требуется авторизоваться на сайте с помощью своей учетной записи Epic Games Store, после чего на странице магазина кликнуть по игре. Полная стоимость игры без скидки составляет 525 гривен.

Стратегия Sid Meier’s Civilization VI вышла осенью 2016-го на платформах Windows и Mac OS, и в целом она была хорошо принята как критиками, так и игроками. В 2017-м проект стал доступен на Linux и iOS, в 2018-м добрался до Nintendo Switch, а в 2019-м до PlayStaion 4 и Xbox One. Рейтинг игры на сайте Metacritic составляет 88/100 при 7,0 баллах по шкале User Score на основании 1175 оценок, а в Steam у нее очень положительные отзывы и рейтинг 80% (на основании 73 749 обзоров). При этом у игры достаточно скромные системные требования, так что в нее можно без проблем поиграть и на относительно старом ПК. С нашим обзором Civilization VI можно ознакомиться по ссылке.

Наш обзор на Sid Meier’s Civilization VI для ПК вы найдете по следующей ссылке, а вот еще ссылка на обзор версии для iOS.

На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать набор Borderlands: The Handsome Collection, а с 4 по 11 июня желающие смогут бесплатно забрать ARK: Survival Evolved.

Источник: Epic Games Store